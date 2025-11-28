बीएलओ ड्यूटी के बीच शिक्षामित्र की तबीयत बिगड़ी, परिवार का आरोप सुपरवाइजर रोज परेशान करते थे, तनाव ने दिल बैठा दिया

हर प्रसाद के बेटे देहित ने बताया कि उनके पिता पिछले कुछ दिनों से बीएलओ के काम को लेकर तनाव में थे।

देहित के शब्दों में उन्होंने पहले ही अधिकारियों से बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने को कहा था, पर किसी ने नहीं सुनी। सुपरवाइजर लगातार फोन कर रहे थे। रोज देर रात तक काम… इसी तनाव ने आज उन्हें गिरा दिया।

परिवार का कहना है कि एसआईआर के दबाव, खराब नेटवर्क और फील्ड वर्क की भागदौड़ ने हर प्रसाद को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था।