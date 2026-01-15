बरेली के इस होटल में किशोरी को बंधक बनाकर 4 दिन तक दुष्कर्म, ऐसे हुआ खुलासा, एसएसपी ने कराई एफआईआर

आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए एक और साजिश रची डाली। नाबालिग से जबरन झूठा निकाह दिखाया गया और उसे थाने में छोड़ दिया गया। इसके बाद आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता के परिवार पर लगातार दबाव बनाया गया कि अगर आरोपियों के खिलाफ बयान दिया तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। डर और दहशत के माहौल में लड़की के पिता को मजबूरन समझौता कराकर बेटी को घर ले जाना पड़ा।