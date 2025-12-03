दोस्ती के पीछे छिपा खौफनाक खेल! दोस्त की बहन से प्रेम पर जुनैद को गोलियों से भूना, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बरेली। फरीदपुर क्षेत्र में हुए जुनैद हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दोस्त की विवाहित बहन से प्रेम संबंध जुनैद की मौत का कारण बने। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने पूरा घटनाक्रम कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा, 315 बोर की पौनिया (तमंचा) व कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसका बड़ा भाई और एक अन्य साथी अब भी फरार हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी युवक और जूनैद दोस्त थे। घर आने-जाने के दौरान जुनैद का आरोपी की विवाहित बहन से परिचय हुआ। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और जुनैद ने उससे निकाह का प्रस्ताव तक रख दिया। आरोपी को यह बात नागवार गुजरी। उसने जुनैद को कई बार समझाया, पर वह पीछे नहीं हटा और बहन की ससुराल तक आने-जाने लगा। इसकी शिकायत बहनोई ने भी की। मामला गंभीर होता देख आरोपी ने यह बात अपने बड़े भाई को बताई।
29 नवंबर की रात आरोपी शादी से लौटकर लगभग 11.30 बजे घर पहुंचा। गेट बंद मिलने पर वह दीवार फांदकर अंदर घुसा। कमरे का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए, जुनैद उसकी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। गुस्से में उसने बहन व जुनैद दोनों को पीटा और तत्काल अपने दोस्त सनी को बुला लिया, जो तमंचा लेकर पहुंच गया। दोनों मिलकर जुनैद को उसकी ही बाइक पर बैठाकर हजियापुर नहर के पास ले गए। वहां भी उसे बेरहमी से पीटा गया। घटना के दौरान जुनैद के पिता का फोन आया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें झांसा दे दिया कि वे जुनैद को लेकर आ रहे हैं।
नहर पुलिया पर जुनैद ने आरोपियों को धमकाया। इस पर आरोपी ने अपने बड़े भाई को वीडियो कॉल कर पूरा मामला बताया। भाई ने कहा उसे खत्म कर दो। इसके बाद दोनों आरोपियों ने जुनैद को गोली मारकर हत्या कर दी और अंधेरे में शव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। अधिकारीयों का कहना है कि जल्द ही पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
