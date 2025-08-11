पीटीआर से भटककर गांव में पहुंचा बाघ, खेतों में चहलकदमी से मची अफरा-तफरी

ग्रामीणों के मुताबिक बाघ करीब एक घंटे तक खेतों में चहलकदमी करता रहा। कई लोगों ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगल की ओर लगी जाल-फेंसिंग का गेट खोलकर बाघ को खदेड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद बाघ वापस जंगल की तरफ चला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।