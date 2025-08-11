11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

पीटीआर से भटककर गांव में पहुंचा बाघ, खेतों में चहलकदमी से मची अफरा-तफरी

पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) से बाहर बाघों की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार सुबह कलीनगर क्षेत्र के गांव पुरैनी दीपनगर के पास खेतों में एक बाघ खुलेआम टहलता दिखाई दिया। सुबह-सुबह हुई इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 11, 2025

खेतों में दिखा बाघ (फोटो सोर्स: पत्रिका)

पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) से बाहर बाघों की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार सुबह कलीनगर क्षेत्र के गांव पुरैनी दीपनगर के पास खेतों में एक बाघ खुलेआम टहलता दिखाई दिया। सुबह-सुबह हुई इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

ग्रामीणों के मुताबिक बाघ करीब एक घंटे तक खेतों में चहलकदमी करता रहा। कई लोगों ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगल की ओर लगी जाल-फेंसिंग का गेट खोलकर बाघ को खदेड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद बाघ वापस जंगल की तरफ चला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।

गौरतलब है कि शनिवार रात भी इसी इलाके में बाघ ने एक सांड़ का शिकार कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बाघ की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा मंडराने लगा है।

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और बाघ के दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 01:27 pm

Published on:

11 Aug 2025 01:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पीटीआर से भटककर गांव में पहुंचा बाघ, खेतों में चहलकदमी से मची अफरा-तफरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.