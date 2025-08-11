पीटीआर से भटककर गांव में पहुंचा बाघ, खेतों में चहलकदमी से मची अफरा-तफरी

पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) से बाहर बाघों की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार सुबह कलीनगर क्षेत्र के गांव पुरैनी दीपनगर के पास खेतों में एक बाघ खुलेआम टहलता दिखाई दिया। सुबह-सुबह हुई इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।
ग्रामीणों के मुताबिक बाघ करीब एक घंटे तक खेतों में चहलकदमी करता रहा। कई लोगों ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगल की ओर लगी जाल-फेंसिंग का गेट खोलकर बाघ को खदेड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद बाघ वापस जंगल की तरफ चला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
गौरतलब है कि शनिवार रात भी इसी इलाके में बाघ ने एक सांड़ का शिकार कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बाघ की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा मंडराने लगा है।
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और बाघ के दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।