पेंट का सामान लेकर रुपये डकार गया व्यापारी, मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित पहुंचा थाने, फिर हुआ ये

शिकायत करने पहुंचे पीड़ित
बरेली। किला क्षेत्र में पेंट कारोबारी पर रुपये हड़पने और धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। रामपुर जनपद के अहमदपुर निवासी साबिर पुत्र अफसर अली ने थाना किला में तहरीर देकर बताया कि स्थानीय व्यापारी फरमान पुत्र समी उल्लाह खाँ ने उससे करीब ढाई लाख रुपये का माल उधार लेकर अब भुगतान से साफ मुकर गया है।
पीड़ित के अनुसार 16 अक्टूबर 2025 को फरमान ने उसकी दुकान से 2 लाख 36 हजार रुपये का पेंट सामान दो दिन में भुगतान करने की शर्त पर ले गया था। लेकिन तय समय निकलने के बाद भी रुपये देने के बजाय वह फोन उठाना भी बंद कर गया। जब साबिर ने बार-बार कॉल कर रकम की मांग की तो आरोपी ने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दे डाली। साबिर के मुताबिक फरमान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह थाने तक गया तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। धमकियों से डरे युवक ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए तुरंत पुलिस की शरण ली है। तहरीर में पीड़ित ने आरोपी के दोनों मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए हैं।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना किला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बकाया रकम, माल की सप्लाई और धमकी के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। दोनों पक्षों से बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि रुपये डकारने और धमकाने जैसे मामले क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उधर, पीड़ित साबिर ने उम्मीद जताई है कि पुलिस उसे न्याय दिलाएगी और आरोपी के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी।
