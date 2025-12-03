पेंट का सामान लेकर रुपये डकार गया व्यापारी, मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित पहुंचा थाने, फिर हुआ ये

पीड़ित के अनुसार 16 अक्टूबर 2025 को फरमान ने उसकी दुकान से 2 लाख 36 हजार रुपये का पेंट सामान दो दिन में भुगतान करने की शर्त पर ले गया था। लेकिन तय समय निकलने के बाद भी रुपये देने के बजाय वह फोन उठाना भी बंद कर गया। जब साबिर ने बार-बार कॉल कर रकम की मांग की तो आरोपी ने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दे डाली। साबिर के मुताबिक फरमान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह थाने तक गया तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। धमकियों से डरे युवक ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए तुरंत पुलिस की शरण ली है। तहरीर में पीड़ित ने आरोपी के दोनों मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए हैं।