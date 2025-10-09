फाइल पास कराने के लिए मांगी थी 40 हजार रिश्वत, 5 हजार की पहली किस्त लेते वीडीओ गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

बताया जा रहा है कि गौरव कुमार सिंह बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के काजी टौला वार्ड नंबर 1 का निवासी है और आसफपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात था। एंटी करप्शन की इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना विसौली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।