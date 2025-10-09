फाइल पास कराने के लिए मांगी थी 40 हजार रिश्वत, 5 हजार की पहली किस्त लेते वीडीओ गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

आरोपी ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) गौरव कुमार (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बदायूं। एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) गौरव कुमार सिंह को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वीडीओ पीड़ित से फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर कुल 40 हजार रुपये की मांग कर रहा था।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित सुरेश कुमार, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दी थी कि ग्राम विकास अधिकारी गौरव कुमार सिंह ग्राम पिपरिया में उचित दर की दुकान के लिए फाइल स्वीकृत कराने के एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की जांच के बाद बरेली एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया।
गुरुवार दोपहर करीब 12:45 बजे टीम ने गौरव कुमार सिंह को 5 हजार रुपये की पहली किस्त लेते हुए दफ्तर में दबोच लिया। कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली के निरीक्षक इश्तियाक वारसी की अगुवाई में की गई। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद कर आरोपी वीडीओ को हिरासत में ले लिया।
बताया जा रहा है कि गौरव कुमार सिंह बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के काजी टौला वार्ड नंबर 1 का निवासी है और आसफपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात था। एंटी करप्शन की इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना विसौली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग