आम के बाग में रखवाली कर रही महिला से दुष्कर्म, 11 साल बाद दोषी को सात साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

बरेली। आम के बाग में रखवाली कर रही महिला से दुष्कर्म के 11 साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) अशोक कुमार यादव की अदालत ने आरोपी शंकरलाल मौर्य को दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।