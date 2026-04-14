14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पारिवारिक कलह में महिला ने खत्म कर ली जीवनलीला, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

बारादरी क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक महिला का शव उसके ही घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। सुबह-सुबह हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 14, 2026

बरेली। बारादरी क्षेत्र के कटरा चांद खां मोहल्ले में मंगलवार सुबह एक 24 वर्षीय महिला का शव उसके ही घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। सुबह-सुबह हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

मृतका की पहचान अमनदीप के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक उसकी शादी वर्ष 2021 में अनमोल के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच एक तीन साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह जब परिजनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो अमनदीप का शव फंदे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घरेलू विवाद की तरफ इशारा

घटना की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में पुलिस को पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। पुलिस का मानना है कि घरेलू तनाव या आपसी मनमुटाव के चलते महिला ने यह कदम उठाया हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हर पहलू की जांच की जा रही है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनेगी अहम कड़ी

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल किसी भी तरह की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। महिला के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दे दी गई है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है।

हर एंगल से पड़ताल में जुटी पुलिस

इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में कोई संदिग्ध तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पारिवारिक कलह में महिला ने खत्म कर ली जीवनलीला, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होटल-ढाबों में घरेलू LPG का खेल होगा बंद, कारोबारियों की कुंडली बना रहा पूर्ति विभाग, दर्ज होगी FIR

बरेली

एलपीजी को बाय-बाय… एडीएम कम्पाउंड बना PNG जोन, डीएम ने फीता काटकर शुरू कराई नई व्यवस्था

बरेली

आईआईटी इंजीनियर बेटा घर से लापता, तलाश में जुटी पुलिस, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बरेली

अनावरण से पहले हटी आंबेडकर प्रतिमा, भड़के ग्रामीण… पीलीभीत में बवाल जैसे हालात, गांव बना छावनी

बरेली

बरेली में बिक रहे नकली अंडे, त्यागी रेस्टोरेंट की कचौड़ी और भटूरे में तेल की जांच, समोसे भी सील

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.