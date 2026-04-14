पारिवारिक कलह में महिला ने खत्म कर ली जीवनलीला, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

बरेली। बारादरी क्षेत्र के कटरा चांद खां मोहल्ले में मंगलवार सुबह एक 24 वर्षीय महिला का शव उसके ही घर के अंदर फंदे पर लटका मिला। सुबह-सुबह हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
मृतका की पहचान अमनदीप के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक उसकी शादी वर्ष 2021 में अनमोल के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच एक तीन साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह जब परिजनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो अमनदीप का शव फंदे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में पुलिस को पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। पुलिस का मानना है कि घरेलू तनाव या आपसी मनमुटाव के चलते महिला ने यह कदम उठाया हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हर पहलू की जांच की जा रही है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल किसी भी तरह की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। महिला के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दे दी गई है और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है।
इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में कोई संदिग्ध तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
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