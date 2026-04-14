पारिवारिक कलह में महिला ने खत्म कर ली जीवनलीला, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मृतका की पहचान अमनदीप के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक उसकी शादी वर्ष 2021 में अनमोल के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच एक तीन साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह जब परिजनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो अमनदीप का शव फंदे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।