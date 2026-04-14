होटल-ढाबों में घरेलू LPG का खेल होगा बंद, कारोबारियों की कुंडली बना रहा पूर्ति विभाग, दर्ज होगी FIR

विभाग के अनुसार घरेलू एलपीजी का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर प्रतिष्ठान मालिक के साथ-साथ आयोजन कराने वाले व्यक्ति को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है। पूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि किसी मैरिज हॉल या बारातघर में घरेलू या अवैध सिलिंडर का उपयोग पाया गया, तो सिर्फ संचालक ही नहीं, बल्कि बुकिंग कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यह चेतावनी खास तौर पर शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए जारी की गई है।