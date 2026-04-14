14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

आईआईटी इंजीनियर बेटा घर से लापता, तलाश में जुटी पुलिस, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

एक आईआईटी इंजीनियर सोमवार सुबह घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। माता-पिता ड्यूटी पर थे, लौटने पर घर का दरवाजा खुला मिला और बेटा गायब था। काफी तलाश के बाद भी सुराग न मिलने पर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 14, 2026

गुमशुदा अभिनव कुमार

शाहजहांपुर। सुबह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही घंटों में एक घर की खुशियां गायब हो गईं। तिलहर थाना क्षेत्र से आईआईटी इंजीनियर युवक के अचानक लापता होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई है और अब हर पल बेटे के लौटने की आस लगाए बैठा है।

थाना क्षेत्र के मोहल्ला सईयदवाड़ा निवासी राकेश कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह वह ग्राम पंचायत के काम से निकल गए थे, जबकि उनकी पत्नी जूनियर स्कूल में ड्यूटी पर गई थीं। घर पर 24 वर्षीय बेटा अभिनव कुमार अकेला था। दोपहर में जब मां लौटीं तो घर का दरवाजा खुला मिला और अंदर बेटा गायब था। यह दृश्य देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

पहले तलाश, फिर बढ़ी बेचैनी… हर जगह मिला सन्नाटा

परिजनों ने पहले सोचा कि शायद अभिनव आसपास ही गया होगा, लेकिन काफी देर तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से संपर्क किया गया, मगर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। युवक का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार की चिंता और बढ़ गई। बेटे के अचानक लापता होने से घर में कोहराम मच गया है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता भी सदमे में हैं। आसपास के लोग परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है।

थाने पहुंचा मामला, पुलिस ने शुरू की तलाश

आखिरकार परिजन तिलहर थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल लोकेशन खंगाली जा रही है और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि युवक की आखिरी लोकेशन का पता चल सके। अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही युवक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 12:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / आईआईटी इंजीनियर बेटा घर से लापता, तलाश में जुटी पुलिस, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पारिवारिक कलह में महिला ने खत्म कर ली जीवनलीला, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

बरेली

अनावरण से पहले हटी आंबेडकर प्रतिमा, भड़के ग्रामीण… पीलीभीत में बवाल जैसे हालात, गांव बना छावनी

बरेली

बरेली में बिक रहे नकली अंडे, त्यागी रेस्टोरेंट की कचौड़ी और भटूरे में तेल की जांच, समोसे भी सील

बरेली

CM ग्रिड एक्शन : कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप, कलम-दवात पार्क और GRM स्कूल की बाउंड्री टूटेगी

बरेली

‘अतीक का आदमी हूं, जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा’, माफिया का नाम लेकर दी जा रही धमकी: 20 लाख की रंगदारी की मांग

death threats in name of atiq ahmed attempt to grab land crime news bareilly
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.