आईआईटी इंजीनियर बेटा घर से लापता, तलाश में जुटी पुलिस, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों ने पहले सोचा कि शायद अभिनव आसपास ही गया होगा, लेकिन काफी देर तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से संपर्क किया गया, मगर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। युवक का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार की चिंता और बढ़ गई। बेटे के अचानक लापता होने से घर में कोहराम मच गया है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता भी सदमे में हैं। आसपास के लोग परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है।