मारपीट के दौरान गला दबाकर की गई थी महिला की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज, पड़ोसियों समेत छह पर मुकदमा दर्ज

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा टायर मंडी में बुधवार की रात पड़ोसियों के बीच चला आ रहा विवाद अचानक खूनी वारदात में बदल गया। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की और इस दौरान एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में इसे सामान्य मौत समझा जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई। मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।