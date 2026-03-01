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बरेली

मारपीट के दौरान गला दबाकर की गई थी महिला की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज, पड़ोसियों समेत छह पर मुकदमा दर्ज

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा टायर मंडी में बुधवार रात हुए विवाद में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पहले मौत को लेकर संशय था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से हत्या की पुष्टि हुई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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बरेली

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Avanish Pandey

Mar 26, 2026

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा टायर मंडी में बुधवार की रात पड़ोसियों के बीच चला आ रहा विवाद अचानक खूनी वारदात में बदल गया। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की और इस दौरान एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में इसे सामान्य मौत समझा जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई। मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

पुरानी रंजिश ने लिया खतरनाक मोड़

मृतका के बेटे नदीम खां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मां मारूफ दिल की मरीज थीं और परिवार के साथ ब्रह्मपुरा टायर मंडी में रहती थीं। पड़ोस में रहने वाले मो. नदीम से दुकान को लेकर काफी समय से रंजिश चली आ रही थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे मो. नदीम अपने बेटे समीर और साथियों अरसल, मो. अजीम, तसलीम और कलीम के साथ उनके घर पर आ धमका।

दरवाजा तोड़ने की कोशिश, घर में बरसाए ईंट-पत्थर

परिजनों का आरोप है कि सभी आरोपी आते ही गाली-गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकियां देने लगे। इसके बाद उन्होंने दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की। जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपियों ने घर पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसी दौरान घर के अंदर घुसकर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। हंगामे और मारपीट के बीच मारूफ को भी निशाना बनाया गया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई।

मारपीट के दौरान दबाया गया गला, मौके पर ही मौत

परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने मारपीट के दौरान मारूफ का गला दबा दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का मामला

शुरुआत में महिला की मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा मामला साफ कर दिया। रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने से होना सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा, तलाश में जुटी पुलिस

प्रेमनगर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मो. नदीम, समीर, अरसल, मो. अजीम, तसलीम और कलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। घटना के बाद से आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Published on:

26 Mar 2026 11:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मारपीट के दौरान गला दबाकर की गई थी महिला की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज, पड़ोसियों समेत छह पर मुकदमा दर्ज

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