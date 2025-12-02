फरीदपुर में झाड़ियों में मिली महिला की सड़ी-गली लाश, हत्या की आशंका, एसपी सिटी मौके पर

मौके पर पहुंची फरीदपुर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतका की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन शरीर बुरी तरह गल जाने के कारण पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी मानुष पारीक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस टीम को ठोस सुराग जुटाने के निर्देश दिए। एसपी सिटी ने ग्रामीणों से बातचीत कर शुरुआती जानकारी ली और जांच को तेज करने को कहा।