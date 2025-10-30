कुत्ते के काटने से पागल हुआ युवक, चलती रोडवेज बस पर फेंकी ईंट, पलटने से बची, परिजनों ने पेड़ से बांधा

बदायूं। थाना क्षेत्र के गांव टिटौली के रहने वाले सलीम की ज़िंदगी गुरुवार को एकदम डरावनी हो गई। चार दिन पहले पागल कुत्ते ने काटा था, और गुरुवार को वह मानसिक संतुलन खो बैठा। रास्ते में आई रोडवेज बस पर उसने हाथ में ईंट उठाई और फेंक दी। बस का शीशा टूट गया, लेकिन चालक ने काबू रखा और बस पलटने से बाल-बाल बच गई।