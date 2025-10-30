कुत्ते के काटने से पागल हुआ युवक, चलती रोडवेज बस पर फेंकी ईंट, पलटने से बची, परिजनों ने पेड़ से बांधा

बदायूं। थाना क्षेत्र के गांव टिटौली के रहने वाले सलीम की ज़िंदगी गुरुवार को एकदम डरावनी हो गई। चार दिन पहले पागल कुत्ते ने काटा था, और गुरुवार को वह मानसिक संतुलन खो बैठा। रास्ते में आई रोडवेज बस पर उसने हाथ में ईंट उठाई और फेंक दी। बस का शीशा टूट गया, लेकिन चालक ने काबू रखा और बस पलटने से बाल-बाल बच गई।
घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए भय का माहौल बन गया। बस चालक ने तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सीएमओ डॉ. रामेश्वर मिश्रा ने कहा कि अगर सीएचसी पर टीका उपलब्ध नहीं है तो परिजन जिला अस्पताल जाकर तुरंत लगवाएँ। मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा।
पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को काबू में किया। पूछताछ में पता चला कि सलीम को चार दिन पहले कुत्ते ने काटा था और उसके बाद से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। गांव वालों ने बताया कि घटना के बाद परिजनों ने उसे किसी को नुकसान न पहुँचाने के लिए पेड़ से बांध दिया।
सलीम की पत्नी ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद वह उसे बिल्सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, लेकिन वहां रैबीज का टीका उपलब्ध नहीं था। हालत बिगड़ने के बाद परिजन काफी चिंतित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सलीम को जिला अस्पताल भेज दिया है।
