रामगंगा पुल से युवक ने लगाई नदी में छलांग, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

वीडियो फेसबुक पर विकेंद्र शर्मा नाम के युवक ने अपलोड किया, जिसने अपने प्रोफाइल पर खुद को गोरक्षक और पशु प्रेमी बताया है। वीडियो में तेज बारिश के बीच एक स्कूटी पुल पर खड़ी नजर आ रही है। विकेंद्र का दावा है कि वह बरेली से लौट रहे थे, तभी स्कूटी पर खड़े युवक को देखा। बातचीत में युवक ने पहले किसी का इंतजार करने की बात कही, फिर अचानक जिंदगी से परेशान होने की बात कहकर फोन डिग्गी में रखा, बोतल से कुछ पिया और पुल से नदी में छलांग लगा दी।