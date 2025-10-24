सूदखोरों की धमकियों से परेशान युवक लापता, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप! पत्नी पहुंची थाने, फिर जाने क्या हुआ

वीडियो से लिया गया मोहम्मद फिरोज का क्लिप (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। शहर के किला थाना क्षेत्र से एक डरावना मामला सामने आया है, जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। 46 आनंद विहार कॉलोनी निवासी मुरसलीन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पति मोहम्मद फिरोज को लंबे समय से सूदखोरों और दबंगों द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। मामला इतना गंभीर हो गया कि युवक लापता हो गया और उसकी सुरक्षा को लेकर परिवार में हड़कंप मच गया।
महिला ने कहा कि लगभग साढ़े तीन साल पहले उनके पति ने कुतुबखाना की हरी मस्जिद गली निवासी इस्माइल खान उर्फ मुन्ने से 4.50 लाख रुपए उधार लिए थे। उस समय 12,000 रुपए प्रतिमाह की किश्त के हिसाब से भुगतान शुरू हुआ और पूरी राशि चुका दी गई। लेकिन इसके बावजूद आरोपी मुन्ने, उसके पुत्र वसीम और दानिश ने लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दी। पीड़िता मुरसलीन का आरोप है कि आरोपी लगातार अतिरिक्त रकम की मांग कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पति के हस्ताक्षरित चेक भी जबरन ले लिए।
पीड़िता ने बताया कि गुरुवार की रात से उनके पति लापता हैं। शुक्रवार को सुबह 10:20 बजे उन्हें उनके पति का मोबाइल नंबर से कॉल आई, जिसमें उन्होंने अपनी हालात की भयावहता बताई। कॉल में उनके पति ने कहा कि लगातार धमकियों और प्रताड़ना के चलते वह अपनी जान देने पर मजबूर हैं। कॉल में वसीम और दानिश द्वारा उनके पति की हत्या करने और उनके घर में घुसकर उनके छोटे बेटे की हत्या करने की भी धमकी दी गई।
महिला ने किला पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और कहा कि उनके पति की जान किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका पति या उनका बेटा किसी अपरिवर्तनीय घटना का शिकार हो सकते हैं। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश तेज कर दी गई है।
