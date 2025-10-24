सूदखोरों की धमकियों से परेशान युवक लापता, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप! पत्नी पहुंची थाने, फिर जाने क्या हुआ

महिला ने कहा कि लगभग साढ़े तीन साल पहले उनके पति ने कुतुबखाना की हरी मस्जिद गली निवासी इस्माइल खान उर्फ मुन्ने से 4.50 लाख रुपए उधार लिए थे। उस समय 12,000 रुपए प्रतिमाह की किश्त के हिसाब से भुगतान शुरू हुआ और पूरी राशि चुका दी गई। लेकिन इसके बावजूद आरोपी मुन्ने, उसके पुत्र वसीम और दानिश ने लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दी। पीड़िता मुरसलीन का आरोप है कि आरोपी लगातार अतिरिक्त रकम की मांग कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पति के हस्ताक्षरित चेक भी जबरन ले लिए।