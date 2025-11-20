Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

गूगल मैप रेटिंग टास्क के बहाने युवक से 6.85 लाख की ठगी, टेलीग्राम ग्रुप में फंसाकर उड़ाई रकम

साइबर जालसाजों ने शहर के एक युवक को गूगल मैप पर रेटिंग देने का लालच देकर करीब 6.85 लाख रुपये की चपत लगा दी। व्हाट्सएप पर आये एक मैसेज से शुरू हुआ यह फर्जीवाड़ा टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचा और धीरे-धीरे युवक अपनी पूरी जमा पूंजी धोखेबाजों के खाते में ट्रांसफर करता चला गया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 20, 2025

बरेली। साइबर जालसाजों ने शहर के एक युवक को गूगल मैप पर रेटिंग देने का लालच देकर करीब 6.85 लाख रुपये की चपत लगा दी। व्हाट्सएप पर आये एक मैसेज से शुरू हुआ यह फर्जीवाड़ा टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचा और धीरे-धीरे युवक अपनी पूरी जमा पूंजी धोखेबाजों के खाते में ट्रांसफर करता चला गया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बारादरी थाना क्षेत्र के सहसवानी टोला, पुराना शहर निवासी उनैब आरिफ ने बताया कि 19 अप्रैल 2025 को उनके व्हाट्सएप नंबर पर गूगल मैप रेटिंग टास्क का एक मैसेज आया था। शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे टास्क पूरे करने पर 100 से 500 रुपये तक का भुगतान मिला। भुगतान देखकर उन्हें भरोसा हो गया और वह जालसाजों के बताए मुताबिक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए।

पीड़ित के अनुसार, इसके बाद उन्हें बड़े टास्क दिए जाने लगे और जालसाजों ने आश्वासन दिया कि जो भी रकम वह जमा करेंगे, टास्क पूरा होने पर पूरी राशि बोनस सहित वापस कर दी जाएगी। इस भरोसे में आकर उनैब ने अपने कई बैंक खातों से अलग-अलग लेनदेन में कुल 6,85,850 रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जैसे ही अंतिम टास्क पूरा हुआ, न रकम वापस आई और न ही ग्रुप में किसी की ओर से कोई जवाब मिला।

जब उनैब को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय साइबर पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की और बाद में साइबर क्राइम थाने में भी रिपोर्ट लिखाई। उनका कहना है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो डेली टास्क और रेटिंग के नाम पर लोगों को फंसाकर लाखों रुपये हड़प रहा है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भुगतान किए गए बैंक खातों के आधार पर जालसाजों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह के रेटिंग, सर्वे, टास्क या इन्वेस्टमेंट ऑफर पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 08:08 pm

Published on:

20 Nov 2025 08:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गूगल मैप रेटिंग टास्क के बहाने युवक से 6.85 लाख की ठगी, टेलीग्राम ग्रुप में फंसाकर उड़ाई रकम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इज्जतनगर में चलती कार बनी आग का गोला, दवा लेने आ रहा बहेड़ी का परिवार बाल-बाल बचा, मौके पर मचा हड़कंप

बरेली

अवैध कॉलोनी पर फिर गरजा बीडीए का बुलडोज़र, बिना नक्शा पास कराए हो रहा था विकास

बरेली

किला सब स्टेशन शराब पार्टी: अफसरों के चहेते कर्मचारियों को मिली क्लीनचिट, आनन-फानन में दो पर कर दी कार्रवाई

बरेली

दोस्ती के जाल में फंसा फार्मासिस्ट… ब्रेनवॉश कर कराया धर्म परिवर्तन, फिर मुंबई ले जाकर खुलवाए 14 बैंक खाते, अब हुआ ये

बरेली

विधवा भाभी से हुई मोहब्बत… अब शादी को अड़ी, इंकार करते ही युवक को दी झूठे मुकदमे और मरवाने की धमकी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.