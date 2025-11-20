गूगल मैप रेटिंग टास्क के बहाने युवक से 6.85 लाख की ठगी, टेलीग्राम ग्रुप में फंसाकर उड़ाई रकम

पीड़ित के अनुसार, इसके बाद उन्हें बड़े टास्क दिए जाने लगे और जालसाजों ने आश्वासन दिया कि जो भी रकम वह जमा करेंगे, टास्क पूरा होने पर पूरी राशि बोनस सहित वापस कर दी जाएगी। इस भरोसे में आकर उनैब ने अपने कई बैंक खातों से अलग-अलग लेनदेन में कुल 6,85,850 रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जैसे ही अंतिम टास्क पूरा हुआ, न रकम वापस आई और न ही ग्रुप में किसी की ओर से कोई जवाब मिला।