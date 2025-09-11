मामूली कहासुनी में युवक की चाकू गोदकर हत्या, तीन सगे भाइयों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला नूरीनगर निवासी अनवर के बेटे जलीस की शादी थी। बारात चढ़ रही थी, मेहमानों की भीड़ लगी थी। इसी दौरान जलीस के साथी शानू उर्फ शोएब और मोहल्ले के ही जुनैद में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जुनैद ने अपने भाइयों शकील और सगीर को बुला लिया। तीनों ने मिलकर शानू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा।