मामूली कहासुनी में युवक की चाकू गोदकर हत्या, तीन सगे भाइयों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बरेली। बहेड़ी में बुधवार रात एक शादी समारोह खूनी संघर्ष में बदल गया। मोहल्ला नूरीनगर के मधुर मिलन बैंक्विट हॉल में हुई इस वारदात में मामूली कहासुनी के बाद तीन सगे भाइयों ने एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से शादी का माहौल मातम में बदल गया।
जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला नूरीनगर निवासी अनवर के बेटे जलीस की शादी थी। बारात चढ़ रही थी, मेहमानों की भीड़ लगी थी। इसी दौरान जलीस के साथी शानू उर्फ शोएब और मोहल्ले के ही जुनैद में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जुनैद ने अपने भाइयों शकील और सगीर को बुला लिया। तीनों ने मिलकर शानू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा।
आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं। मृतक शानू के भाई जुल्फिकार ने तीनों भाइयों जुनैद, शकील और सगीर पुत्रगण कदीर अहमद निवासी नूरीनगर के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
थाना प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि शादी में हुई कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं।