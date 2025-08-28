Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

जाकिर नाइक के ब्रेनवॉश मॉडल पर चला अब्दुल मजीद का धर्मांतरण गैंग, लैंडलाइन नंबरों से पूरे देश में फैला धर्मांतरण नेटवर्क

धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद पुलिस की गिरफ्त में है। यह सरगना जाकिर नाइक के ब्रेनवॉश मॉडल पर ही काम करता था। मजीद ने अपनी बहन आयशा का निकाह जयपुर के इंजीनियर पीयूष पंवार से कराया।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 28, 2025

जाकिर नाइक के ब्रेनवॉश मॉडल पर चला अब्दुल मजीद का धर्मांतरण गैंग

बरेली। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद पुलिस की गिरफ्त में है। यह सरगना जाकिर नाइक के ब्रेनवॉश मॉडल पर ही काम करता था। मजीद ने अपनी बहन आयशा का निकाह जयपुर के इंजीनियर पीयूष पंवार से कराया। पीयूष को पहले बेनवॉश कर मोहम्मद अली बनाया गया, फिर धर्मांतरण गैंग में शामिल कर लिया गया।

मदरसे से शुरू, सोशल मीडिया तक फैला नेटवर्क

भुता के फैजनगर का मदरसा संचालक अब्दुल मजीद पिछले दस साल से धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसका नेटवर्क देश के 13 राज्यों में फैला है। कॉल डिटेल्स में 15 लैंडलाइन नंबर मिले हैं, जिनसे वह लगातार संपर्क में रहता था। लैंडलाइन नंबर ज्यादातर संस्थानों या धार्मिक संगठनों के हैं, जिससे साफ है कि गिरोह का कनेक्शन सुनियोजित था।

आगरा कनेक्शन: बहनोई भी गैंग में

आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह से भी अब्दुल मजीद का लिंक जुड़ चुका है। जयपुर का इंजीनियर पीयूष पंवार उर्फ मोहम्मद अली दरअसल मजीद का बहनोई है। पीयूष को मजीद ने अपनी बहन आयशा से ऑनलाइन मिलवाया, ब्रेनवॉश किया और फिर निकाह करा दिया। इसके बाद पीयूष भी गैंग का हिस्सा बन गया और धर्मांतरण कराने लगा।

दो शादियों और चंदे से चल रहा था खेल

जांच में खुलासा हुआ है कि सरगना अब्दुल मजीद खुद दो शादियां कर चुका है। उसकी दूसरी पत्नी से एक बच्चा भी है। पुलिस ने पाया है कि गैंग चंदा इकट्ठा कर धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम देता था। ट्रैवल हिस्ट्री में भी कई राज्यों की यात्राएं दर्ज हैं।

सोशल मीडिया व उर्दू चैट से सक्रियता का सबूत

मजीद गैंग न केवल मदरसों बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था। आयशा और पीयूष की ऑनलाइन मुलाकात इसका बड़ा सबूत है। पुलिस को मिले दस्तावेज और चैट ज्यादातर उर्दू में हैं। गिरोह के सदस्य वाट्सएप पर उर्दू में बातचीत करते थे। पुलिस अब अनुवादकों की मदद से इन चैट्स की जांच कर रही है।

करेली और अन्य परिवार भी धर्मांतरण के शिकार

जांच में यह भी सामने आया कि गैंग ने करेली के एक परिवार का धर्मांतरण कराया था। गणित शिक्षक ब्रजपाल को अब्दुल्ला बनाकर उसकी बहन और मां तक का धर्मांतरण करा दिया गया। परिवार फिलहाल गांव छोड़कर फरार है। पुलिस उन्हें सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है।

गिरफ्तारियां और फरार आरोपी

मंगलवार को पुलिस ने गैंग के चार सदस्यों – अब्दुल मजीद, सलमान, फहीम और आरिफ – को गिरफ्तार किया। महमूद बेग नाम का आरोपी अब भी फरार है। पुलिस कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही नई गिरफ्तारियों की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

crime news

patrika news in hindi

police

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 10:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जाकिर नाइक के ब्रेनवॉश मॉडल पर चला अब्दुल मजीद का धर्मांतरण गैंग, लैंडलाइन नंबरों से पूरे देश में फैला धर्मांतरण नेटवर्क

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.