जाकिर नाइक के ब्रेनवॉश मॉडल पर चला अब्दुल मजीद का धर्मांतरण गैंग, लैंडलाइन नंबरों से पूरे देश में फैला धर्मांतरण नेटवर्क

भुता के फैजनगर का मदरसा संचालक अब्दुल मजीद पिछले दस साल से धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसका नेटवर्क देश के 13 राज्यों में फैला है। कॉल डिटेल्स में 15 लैंडलाइन नंबर मिले हैं, जिनसे वह लगातार संपर्क में रहता था। लैंडलाइन नंबर ज्यादातर संस्थानों या धार्मिक संगठनों के हैं, जिससे साफ है कि गिरोह का कनेक्शन सुनियोजित था।