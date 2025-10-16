रामलीला से लौटते ही चाकुओं से गोदा गया अभिषेक, छेड़खानी केस की रंजिश में हाईवे बैरियर के पास हत्या

बरेली। रजऊ परसपुर गांव में रामलीला मंचन देखने गए अभिषेक यादव (22) की बुधवार देर रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। रावण वध के बाद जब भीड़ मेले से बाहर निकल रही थी, तभी लखनऊ-सीतापुर हाईवे किनारे लगाए गए पुलिस बैरियर के पास 2-3 हमलावरों ने पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। अभिषेक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात के वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए।