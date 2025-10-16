रामलीला से लौटते ही चाकुओं से गोदा गया अभिषेक, छेड़खानी केस की रंजिश में हाईवे बैरियर के पास हत्या

बरेली। रजऊ परसपुर गांव में रामलीला मंचन देखने गए अभिषेक यादव (22) की बुधवार देर रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। रावण वध के बाद जब भीड़ मेले से बाहर निकल रही थी, तभी लखनऊ-सीतापुर हाईवे किनारे लगाए गए पुलिस बैरियर के पास 2-3 हमलावरों ने पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। अभिषेक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात के वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए।
परिवार ने छात्रा के पिता पर लगाया हत्या का आरोप
मृतक के पिता सेवानिवृत्त फौजी रामकिशन यादव ने कहा कि पिछले साल गांव की एक छात्रा ने अभिषेक पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी केस में उसे जेल भेजा गया था। अब जेल से छूटने के बाद बदनामी का बदला लेने के लिए लड़की के पिता ने उसके बेटे की हत्या कराई है। पुलिस ने संदिग्ध लोगों के घर दबिश दी और छात्रा के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
मेले से कुछ देर पहले दो गांवों के लड़कों में हुआ था झगड़ा
ग्रामीणों ने बताया कि रामलीला मैदान से कुछ दूरी पर मगनापुर और अंधरपुरा गांव के युवकों के बीच मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर भेज दिया था। इसी झगड़े को लेकर भी शक जताया जा रहा है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद सिपाही बैरियर के पास तैनात थे, लेकिन हमलावरों को किसी ने नहीं रोका।
गांव में चर्चा है कि जिस परिवार पर शक जताया जा रहा है, उसका मुखिया पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। साल 2008 में एक ग्रामीण का शव उसी घर में फंदे से लटका मिला था। पोस्टमॉर्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। बाद में मामला दबा दिया गया और उसी परिवार में दो शादियां होने की जानकारी भी सामने आई।
एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा ने रात में ही घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस बल तैनात कर दिया। उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। कई संदिग्धों के मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।
फैक्टरी में काम करता था मृतक, चार भाइयों में तीसरा था
अभिषेक यादव दिहाड़ी पर पास की एक फैक्टरी में काम करता था। उसके पिता दूध का व्यवसाय करते हैं और रोजाना शहर में सप्लाई करते हैं। चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। परिवार ने कहा कि जेल से आने के बाद वह चुपचाप मजदूरी कर रहा था, लेकिन गांव की रंजिश ने उसकी जान ले ली।
