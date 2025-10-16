Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

रामलीला से लौटते ही चाकुओं से गोदा गया अभिषेक, छेड़खानी केस की रंजिश में हाईवे बैरियर के पास हत्या

बरेली। रजऊ परसपुर गांव में रामलीला मंचन देखने गए अभिषेक यादव (22) की बुधवार देर रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। रावण वध के बाद जब भीड़ मेले से बाहर निकल रही थी, तभी लखनऊ-सीतापुर हाईवे किनारे लगाए गए पुलिस बैरियर के पास 2-3 हमलावरों ने पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 16, 2025

बरेली। रजऊ परसपुर गांव में रामलीला मंचन देखने गए अभिषेक यादव (22) की बुधवार देर रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। रावण वध के बाद जब भीड़ मेले से बाहर निकल रही थी, तभी लखनऊ-सीतापुर हाईवे किनारे लगाए गए पुलिस बैरियर के पास 2-3 हमलावरों ने पेट और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। अभिषेक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात के वक्त मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए।

परिवार ने छात्रा के पिता पर लगाया हत्या का आरोप
मृतक के पिता सेवानिवृत्त फौजी रामकिशन यादव ने कहा कि पिछले साल गांव की एक छात्रा ने अभिषेक पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी केस में उसे जेल भेजा गया था। अब जेल से छूटने के बाद बदनामी का बदला लेने के लिए लड़की के पिता ने उसके बेटे की हत्या कराई है। पुलिस ने संदिग्ध लोगों के घर दबिश दी और छात्रा के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

मेले से कुछ देर पहले दो गांवों के लड़कों में हुआ था झगड़ा
ग्रामीणों ने बताया कि रामलीला मैदान से कुछ दूरी पर मगनापुर और अंधरपुरा गांव के युवकों के बीच मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर भेज दिया था। इसी झगड़े को लेकर भी शक जताया जा रहा है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद सिपाही बैरियर के पास तैनात थे, लेकिन हमलावरों को किसी ने नहीं रोका।

हत्या के शक वाले परिवार का पहले भी रहा है आपराधिक इतिहास

गांव में चर्चा है कि जिस परिवार पर शक जताया जा रहा है, उसका मुखिया पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। साल 2008 में एक ग्रामीण का शव उसी घर में फंदे से लटका मिला था। पोस्टमॉर्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। बाद में मामला दबा दिया गया और उसी परिवार में दो शादियां होने की जानकारी भी सामने आई।

पुलिस ने गांव में बढ़ाई निगरानी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे

एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा ने रात में ही घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस बल तैनात कर दिया। उन्होंने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। कई संदिग्धों के मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।

फैक्टरी में काम करता था मृतक, चार भाइयों में तीसरा था
अभिषेक यादव दिहाड़ी पर पास की एक फैक्टरी में काम करता था। उसके पिता दूध का व्यवसाय करते हैं और रोजाना शहर में सप्लाई करते हैं। चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। परिवार ने कहा कि जेल से आने के बाद वह चुपचाप मजदूरी कर रहा था, लेकिन गांव की रंजिश ने उसकी जान ले ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 09:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रामलीला से लौटते ही चाकुओं से गोदा गया अभिषेक, छेड़खानी केस की रंजिश में हाईवे बैरियर के पास हत्या

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोकशी तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला : लाठी-डंडों से दरोगा और सिपाहियों को दौड़ाया, आरोपी को छुड़ाकर भागा ले गए ग्रामीण

बरेली

15 हजार का इनामी अफजाल बेग खुद पहुंचा कोर्ट, देखती रह गई किला पुलिस, अब जेल में होंगे बयान या होगी रिमांड

बरेली

बीडीए में हर गुरुवार ‘मानचित्र दिवस’, नक्शा पास कराना होगा अब आसान और तेज, जाने कैसे

बरेली

आंवला पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह, छह गिरफ्तार, आठ बाइक बरामद

बरेली

दिवाली से पहले बड़ी छापेमारी: घनी आबादी में छिपा रखा था पटाखों का जखीरा, पुलिस ने बरामद किए एक टन विस्फोटक

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.