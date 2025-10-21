चार करोड़ की मार्फिन के साथ आरोपी गिरफ्तार, पैसों के लिए ट्रक ड्राइवर बन गया गाड़ी मालिक, फिर तस्कर, जाने क्या है पूरा मामला

पूछताछ में सिराज ने खुलासा किया कि वह पहले ट्रक ड्राइवर था और सुरेंद्र शर्मा से ही उसकी मुलाकात हुई थी। सुरेंद्र ने ही उसे डीसीएम गाड़ी फाइनेंस पर खरीदवाकर इस तस्करी के धंधे में शामिल किया। डीसीएम के नीचे विशेष कैविन बनवाया गया था, जिसमें मार्फिन छिपाकर लाया जाता था ताकि चेकिंग के दौरान पकड़ न हो सके। सिराज के मुताबिक वह महीने में एक-दो बार पंजाब और नागालैंड से माल लेकर आता था और हर ट्रिप के एक लाख रुपये मिलते थे। सुरेंद्र शर्मा पहले भी इसी तरह की तस्करी में पकड़ा जा चुका है, उसकी एक गाड़ी अब भी कैंट थाने में जब्त है।