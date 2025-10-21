चार करोड़ की मार्फिन के साथ आरोपी गिरफ्तार, पैसों के लिए ट्रक ड्राइवर बन गया गाड़ी मालिक, फिर तस्कर, जाने क्या है पूरा मामला

बरेली। अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक शातिर तस्कर बारादरी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से चार किलो 186 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब चार करोड़ पंद्रह लाख रुपये बताई जा रही है। आरोपी के पास से एक डीसीएम गाड़ी भी जब्त की गई है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।
मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी मानुष पारीक ने खुलासा करते हुए बताया कि मामला थाना बारादरी क्षेत्र के डोहरा रोड स्थित बॉयज हॉस्टल के पास का है। सोमवार देर रात पुलिस टीम इलाके में गश्त पर थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक डीसीएम गाड़ी में भारी मात्रा में मार्फिन छिपाकर लाई जा रही है। पुलिस ने जाल बिछाया और कुछ देर बाद ही संदिग्ध डीसीएम मौके पर पहुंची।
जैसे ही गाड़ी रुकी, चालक नीचे उतरकर वाहन के नीचे बने एक गुप्त बॉक्स को खोलने लगा। उसी दौरान दूसरा व्यक्ति पुलिस को देखकर दीवार फांदकर नाले की ओर भाग गया। पुलिस ने चालक को मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से नीले बैग में रखे चार पैकेट मार्फिन पाउडर मिले। पकड़े गए आरोपी की पहचान 50 वर्षीय सिराज अहमद निवासी बंगसान, थाना मीरानपुर कटरा, शाहजहांपुर के रूप में हुई है। फरार साथी का नाम सुरेंद्र शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा निवासी देवचरा, थाना भमौरा, बरेली बताया जा रहा है।
पूछताछ में सिराज ने खुलासा किया कि वह पहले ट्रक ड्राइवर था और सुरेंद्र शर्मा से ही उसकी मुलाकात हुई थी। सुरेंद्र ने ही उसे डीसीएम गाड़ी फाइनेंस पर खरीदवाकर इस तस्करी के धंधे में शामिल किया। डीसीएम के नीचे विशेष कैविन बनवाया गया था, जिसमें मार्फिन छिपाकर लाया जाता था ताकि चेकिंग के दौरान पकड़ न हो सके। सिराज के मुताबिक वह महीने में एक-दो बार पंजाब और नागालैंड से माल लेकर आता था और हर ट्रिप के एक लाख रुपये मिलते थे। सुरेंद्र शर्मा पहले भी इसी तरह की तस्करी में पकड़ा जा चुका है, उसकी एक गाड़ी अब भी कैंट थाने में जब्त है।
पुलिस ने सिराज अहमद के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं 8/21/29 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया। वहीं, फरार तस्कर सुरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में बारादरी प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय, दारोगा मुनेन्द्र पाल सिंह, मनीष भारद्वाज, कांस्टेबल साबिर अली और अंकुश चौधरी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग