जज की एडवोकेट भतीजी की मौत, दहेज हत्या का आरोप, अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ही खोलेगी राज

बारादरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एडवोकेट महजबीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महजबीन, एडीजे असगर अली और एडवोकेट अच्छन अंसारी के परिवार से ताल्लुक रखती थीं। घटना की सूचना पर मायके पक्ष में कोहराम मच गया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 27, 2025

मृतक एडवोकेट महजबीन

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एडवोकेट महजबीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महजबीन, एडीजे असगर अली और एडवोकेट अच्छन अंसारी के परिवार से ताल्लुक रखती थीं। घटना की सूचना पर मायके पक्ष में कोहराम मच गया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार, सहसवानी टोला निवासी डॉक्टर हाशिम अंसारी की बेटी और पेशे से अधिवक्ता महजबीन की शादी 27 फरवरी 2025 को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शाहाबाद निवासी डॉक्टर तलहा से हुई थी। शादी को अभी नौ माह भी पूरे नहीं हुए थे कि गुरुवार सुबह महजबीन की अचानक मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया।

सूचना मिलते ही मायके वाले ससुराल पहुंचे और पुलिस को मामले से अवगत कराया। आरोप है कि शादी के बाद से ही महजबीन को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवारजन ने साफ शब्दों में इसे दहेज हत्या करार दिया है, हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है।

थाना बारादरी पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण साफ हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोग पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं।

Updated on:

27 Nov 2025 01:55 pm

Published on:

27 Nov 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जज की एडवोकेट भतीजी की मौत, दहेज हत्या का आरोप, अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ही खोलेगी राज

