जज की एडवोकेट भतीजी की मौत, दहेज हत्या का आरोप, अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ही खोलेगी राज

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एडवोकेट महजबीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महजबीन, एडीजे असगर अली और एडवोकेट अच्छन अंसारी के परिवार से ताल्लुक रखती थीं। घटना की सूचना पर मायके पक्ष में कोहराम मच गया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है।