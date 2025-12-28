फर्जी बैनामों से पार्क तक बेच डाला, सहकारी आवास समिति घोटाले में सचिव पर एफआईआर दर्ज

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जो रकम बैनामों में दिखाई गई, वह भी समिति के बैंक खाते में जमा नहीं कराई गई। जब सहकारी अधिकारी ने सचिव से दस्तावेज मांगे तो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। समिति के पदाधिकारियों को भेजे गए नोटिस भी लेने से इंकार कर दिए गए। प्रबंध समिति के कई सदस्यों ने लिखित बयान देकर कहा है कि न तो उन्हें बैठकों की सूचना दी गई और न ही उन्होंने किसी बैनामे पर हस्ताक्षर किए। इससे फर्जी बैठकें और कागजी कार्रवाई करने का आरोप और गहराता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।