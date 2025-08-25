गुंडागर्दी पर चला प्रशासन का डंडा, कांग्रेस नेता सलीम उर्फ मुन्ना कुरैशी जिला बदर, जाने पूरा मामला

पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुन्ना कुरैशी पर मारपीट, रंगदारी, धमकी, जुआ-सट्टा और कब्जेदारी जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। मोहल्ले के लोगों ने शपथपत्र देकर बताया कि मुन्ना और उसका गैंग लंबे समय से इलाके में अवैध काम कर रहे हैं। शिकायत करने वालों को धमकाया जाता है और गवाहों को डराकर मुकदमों को प्रभावित किया जाता है। वहीं मुन्ना कुरैशी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि कई मुकदमों में वह बरी हो चुका है या समझौता हो गया है। आरोप लगाया गया कि यह कार्रवाई राजनीतिक रंजिश और वक्फ संपत्ति हड़पने की साजिश के तहत की जा रही है।