पति के विदेश जाते ही बिगड़ी देवर की नीयत… जवान बेटियों के सामने महिला से की ऐसी हरकत, फिर मच गया बवाल

हमले के दौरान देवर ने खुलेआम दहशत फैलाते हुए कहा एकाद को जान से मार दूंगा। पीड़िता का कहना है कि देवर अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है और कभी भी जानलेवा वारदात कर सकता है। पीड़िता सीबीगंज थाने पहुंची और पूरी दास्तान पुलिस के सामने रखी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।