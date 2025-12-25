पति के विदेश जाते ही बिगड़ी देवर की नीयत… जवान बेटियों के सामने महिला से की ऐसी हरकत, फिर मच गया बवाल

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाला यह मामला किसी खौफनाक फिल्मी सीन से कम नहीं। परदेश में मेहनत कर रहे पति की गैरमौजूदगी में देवर घर का दरवाजा नहीं, बल्कि सीधे घर की इज्जत लांघता रहा और जब विरोध हुआ तो खूनी खेल खेल डाला।
पीड़िता का आरोप है कि देवर हैवान बन चुका है। कई साल बाहर रहने के बाद गांव लौटा देवर आते ही आतंक का पर्याय बन गया। मौका मिलते ही वह जबरन घर में घुसता, जवान बेटियों के सामने अश्लील हरकतें करता, गंदी बातें बोलता और डर का माहौल बनाता रहा। मां और बेटियां हर दिन डर के साये में जीने को मजबूर रहीं।
आरोप है कि बुधवार सुबह देवर फिर घर में घुस आया और बेटियों के सामने शर्मनाक हरकतें करने लगा। जब महिला ने हिम्मत दिखाकर विरोध किया, तो देवर आग-बबूला हो गया। कुछ ही पलों में उसकी पत्नी और बेटा लाठी-डंडे लेकर टूट पड़े। लाठी-डंडों से महिला को बेरहमी से पीटा गया। मां की चीखें सुनकर बचाने आईं बेटियां भी हमलावरों के गुस्से का शिकार बन गईं। बीच-बचाव करने आए एक अन्य युवक को भी बेरहमी से पीटा।
हमले के दौरान देवर ने खुलेआम दहशत फैलाते हुए कहा एकाद को जान से मार दूंगा। पीड़िता का कहना है कि देवर अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है और कभी भी जानलेवा वारदात कर सकता है। पीड़िता सीबीगंज थाने पहुंची और पूरी दास्तान पुलिस के सामने रखी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
