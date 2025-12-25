25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पति के विदेश जाते ही बिगड़ी देवर की नीयत… जवान बेटियों के सामने महिला से की ऐसी हरकत, फिर मच गया बवाल

सीबीगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाला यह मामला किसी खौफनाक फिल्मी सीन से कम नहीं। परदेश में मेहनत कर रहे पति की गैरमौजूदगी में देवर घर का दरवाजा नहीं, बल्कि सीधे घर की इज्जत लांघता रहा और जब विरोध हुआ तो खूनी खेल खेल डाला।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 25, 2025

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाला यह मामला किसी खौफनाक फिल्मी सीन से कम नहीं। परदेश में मेहनत कर रहे पति की गैरमौजूदगी में देवर घर का दरवाजा नहीं, बल्कि सीधे घर की इज्जत लांघता रहा और जब विरोध हुआ तो खूनी खेल खेल डाला।

पीड़िता का आरोप है कि देवर हैवान बन चुका है। कई साल बाहर रहने के बाद गांव लौटा देवर आते ही आतंक का पर्याय बन गया। मौका मिलते ही वह जबरन घर में घुसता, जवान बेटियों के सामने अश्लील हरकतें करता, गंदी बातें बोलता और डर का माहौल बनाता रहा। मां और बेटियां हर दिन डर के साये में जीने को मजबूर रहीं।

सुबह-सुबह खून से सना घर

आरोप है कि बुधवार सुबह देवर फिर घर में घुस आया और बेटियों के सामने शर्मनाक हरकतें करने लगा। जब महिला ने हिम्मत दिखाकर विरोध किया, तो देवर आग-बबूला हो गया। कुछ ही पलों में उसकी पत्नी और बेटा लाठी-डंडे लेकर टूट पड़े। लाठी-डंडों से महिला को बेरहमी से पीटा गया। मां की चीखें सुनकर बचाने आईं बेटियां भी हमलावरों के गुस्से का शिकार बन गईं। बीच-बचाव करने आए एक अन्य युवक को भी बेरहमी से पीटा।

आज नहीं तो कल, एक को मार ही दूंगा…

हमले के दौरान देवर ने खुलेआम दहशत फैलाते हुए कहा एकाद को जान से मार दूंगा। पीड़िता का कहना है कि देवर अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है और कभी भी जानलेवा वारदात कर सकता है। पीड़िता सीबीगंज थाने पहुंची और पूरी दास्तान पुलिस के सामने रखी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीबीगंज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पति के विदेश जाते ही बिगड़ी देवर की नीयत… जवान बेटियों के सामने महिला से की ऐसी हरकत, फिर मच गया बवाल

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब नक्शा पास करने की भागदौड़ खत्म… 15 दिन में मिलेगी एनओसी और 1 रुपये में पास होगा नक्शा, जानें कैसे

बरेली

नगर आयुक्त को मिले गोबर और गंदगी के ढेर, आवारा पशु देखकर भड़के, स्वच्छता की खुली पोल

बरेली

16 करोड़ के कर्ज में डूबी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, नगर निगम ने सीज कर दिए बैंक खाते, जाने क्या होगा

बरेली

सोशल मीडिया पर पुलिस के ‘डिजिटल सिपाही’ डिजिटल वॉलंटियर्स बने पुलिस की आंख-कान, फेक न्यूज़ पर होगा सीधा हमला

बरेली

बरेली के इस ग्राम प्रधान पति ने स्कूल की रसोइया से की घिनौनी हरकत, मुंह खोलने पर दी नौकरी से निकलवाने की धमकी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.