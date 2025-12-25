खेत में घुसकर गुंडागर्दी, तमंचों के दम पर कब्जा, अब किसान से 10 लाख की रंगदारी मांग रहे दबंग

हशमत यार खां ने यह भी बताया कि आरोपी पहले से ही कई संगीन मुकदमों में फंसे हुए हैं, इसके बावजूद उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं है। आए दिन खेत पर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है। सवाल यह है कि जब कागजों में जमीन किसान की है तो फिर दबंग किसके संरक्षण में रंगदारी और हथियारों के बल पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं।