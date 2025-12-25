25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बरेली

खेत में घुसकर गुंडागर्दी, तमंचों के दम पर कब्जा, अब किसान से 10 लाख की रंगदारी मांग रहे दबंग

बिथरी चैनपुर क्षेत्र में दबंगों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब किसान अपनी खरीदी हुई जमीन तक नहीं जोत पा रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आलमपुर गजरौला के कुछ दबंग और आपराधिक किस्म के लोग उसकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 25, 2025

बरेली। बिथरी चैनपुर क्षेत्र में दबंगों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब किसान अपनी खरीदी हुई जमीन तक नहीं जोत पा रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आलमपुर गजरौला के कुछ दबंग और आपराधिक किस्म के लोग उसकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं।

थाना क्षेत्र के ग्राम भिण्डौलिया निवासी हशमत यार खां के अनुसार उसने साल 2022 में जमीन विधिवत बैनामे से खरीदी थी, दाखिल-खारिज भी हो चुका है और राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। इसके बावजूद जमीन माफिया उसके खेत पर धावा बोल देते हैं और खेती करने से रोकते हैं।

विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

आरोप है कि नईम खां, मो. रजा, इलियास खां, मोबीन खां, जमशेद खां और आजाद खां अपने गुर्गों के साथ खेत पर पहुंच जाते हैं। तमंचे और नाजायज असलहे लहराकर सीधे किसान को धमकाया 10 लाख दो, तभी खेत जोतने देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। पीड़ित का कहना है कि ये लोग जमीन बेचने की दलाली करते हैं और फर्जी खतौनी, फर्जी कागजात और नकली एग्रीमेंट के सहारे भोले-भाले लोगों से ठगी करते हैं। किसान ने इनसे जमीन नहीं खरीदी, बस इसी बात से बौखलाए दबंग उसकी जमीन हड़पने पर आमादा हैं।

आरोपी पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे

हशमत यार खां ने यह भी बताया कि आरोपी पहले से ही कई संगीन मुकदमों में फंसे हुए हैं, इसके बावजूद उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं है। आए दिन खेत पर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है। सवाल यह है कि जब कागजों में जमीन किसान की है तो फिर दबंग किसके संरक्षण में रंगदारी और हथियारों के बल पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं।

25 Dec 2025 04:37 pm

