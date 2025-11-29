किप्स सुपर मार्केट में पकड़ी मिलावटी नमकीन, रोस्टेड काजू का सैंपल फेल, तीन लाख का जुर्माना ठोका

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि शहर में बिकने वाले पैक्ड और खुले खाद्य पदार्थों की नियमित रूप से जांच की जा रही है। विभाग ने व्यापारियों और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे किसी भी खाद्य सामग्री को बिना आवश्यक मानक, लेबलिंग और गुणवत्ता जांच के बाजार में न रखें। विभाग ने यह भी बताया कि उपभोक्ता किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। किप्स सुपर मार्केट पर कार्रवाई के बाद व्यापारी वर्ग में भी हड़कंप मचा हुआ है। कई दुकानदारों ने बताया कि वे अब खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बाजार में मिलावट या मिथ्या छाप वाले उत्पाद पाए जाने पर कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे।