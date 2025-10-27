शादी के 11 साल बाद हो गई मोहब्बत… दो बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला, वकील पति ने खाया ज़हर, जानिए फिर क्या हुआ

कमल ने अपने सुसाइड नोट में खुलासा किया कि उसकी पत्नी की दोस्ती शामली के झनझना गांव के रहने वाले विशाल नाम के युवक से इंस्टाग्राम पर हुई थी। धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और तीन महीने पहले पत्नी मायके जाने के बहाने उसी के साथ चली गई। कमल के पिता राजेंद्र सागर ने बताया कि बहू पिछले छह महीने से विशाल से बात कर रही थी। तीन दिन पहले उसका फोन आया और उसने कहा मुझे तलाक चाहिए, एक प्लॉट बेचकर उसका पैसा दो और मैं बच्चों को भी ले जाऊंगी। राजेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि विशाल ने उनके बेटे को धमकी दी थी तुझे रास्ते से हटा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा।