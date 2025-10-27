शादी के 11 साल बाद हो गई मोहब्बत… दो बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला, वकील पति ने खाया ज़हर, जानिए फिर क्या हुआ

बरेली। प्यार, धोखा और टूटे रिश्ते की दर्दनाक कहानी ने शहर को हिला दिया है। शहर के एक एडवोकेट ने अपनी पत्नी के किसी और के साथ भाग जाने के गम में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार पत्नी के भाग जाने के गम में वकील कमल कुमार ने रविवार को जहर खाया था, हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां देर रात कमल कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
कैंट निवासी एडवोकेट कमल कुमार सागर ने ज़हर खाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा मेरी पत्नी अपने दो मासूम बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई है। वह तीन महीने से उसी के साथ रह रही है। अब मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। कमल ने आगे लिखा मेरी मौत के बाद मेरे बच्चों को उनकी माँ के पास किसी भी कीमत पर मत देना। अगर ऐसा हुआ तो उनके साथ भी अनहोनी हो सकती है। सुसाइड नोट के साथ उसने पत्नी और उसके प्रेमी के फोटो और सोशल मीडिया चैट के स्क्रीनशॉट भी छोड़े हैं।
कमल ने अपने सुसाइड नोट में खुलासा किया कि उसकी पत्नी की दोस्ती शामली के झनझना गांव के रहने वाले विशाल नाम के युवक से इंस्टाग्राम पर हुई थी। धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और तीन महीने पहले पत्नी मायके जाने के बहाने उसी के साथ चली गई। कमल के पिता राजेंद्र सागर ने बताया कि बहू पिछले छह महीने से विशाल से बात कर रही थी। तीन दिन पहले उसका फोन आया और उसने कहा मुझे तलाक चाहिए, एक प्लॉट बेचकर उसका पैसा दो और मैं बच्चों को भी ले जाऊंगी। राजेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि विशाल ने उनके बेटे को धमकी दी थी तुझे रास्ते से हटा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा।
कमल की बुआ ऊषा देवी ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान था। उसने कहा था, बुआ अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। इससे तो मर जाना ही बेहतर है। परिवार के मुताबिक पत्नी पहले भी एक बार घर छोड़कर भाग चुकी थी लेकिन 15 दिन बाद वापस लौट आई थी।
लड़की के पिता ने बताया कि जब उन्हें दामाद के जहर खाने की जानकारी मिली तो वे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा जब मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, तो उसने मुझे भी गालियां दीं। वहीं कमल की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। परिजन रो-रोकर बेसुध हैं और पत्नी तथा उसके प्रेमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
