22 साल बाद फिर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, बरेली में 4 नवंबर से चलेगा अभियान, 2003 की लिस्ट वालों को नहीं देने होंगे दस्तावेज

मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाने के लिए आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) की व्यवस्था की है। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त करने की अपील की है ताकि वे बीएलओ की मदद से फॉर्म भरवाने और त्रुटियां सुधारने का काम तेज कर सकें। बैठक में बताया गया कि कई लोग शहर में रहने के बावजूद गांव की सूची में भी दर्ज हैं। ऐसे लोगों से अपील की गई है कि वे एक ही जगह अपना नाम रखें और जहां अब नहीं रहते, वहां से नाम हटवाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) संतोष कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एसडीएम सदर और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।