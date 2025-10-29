Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

22 साल बाद फिर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, बरेली में 4 नवंबर से चलेगा अभियान, 2003 की लिस्ट वालों को नहीं देने होंगे दस्तावेज

जिले में अब एक बार फिर मतदाता सूची को अपडेट करने की बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। चार नवंबर से चार दिसंबर तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चलेगा, जिसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 29, 2025

बरेली। जिले में अब एक बार फिर मतदाता सूची को अपडेट करने की बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। चार नवंबर से चार दिसंबर तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चलेगा, जिसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। यह अभियान उन सभी लोगों के लिए अहम है जो अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं या जिनके नाम, पते में त्रुटियां हैं।

बुधवार को डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने बताया कि पिछला बड़ा पुनरीक्षण साल 2003 में हुआ था, करीब 22 साल बाद फिर से यह अभ्यास शुरू हो रहा है। इन वर्षों में बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, कई के विवाह या मृत्यु के बाद नाम दोहरी सूची में रह गए हैं। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र नागरिक का नाम एक ही जगह वोटर लिस्ट में हो।

कब क्या होगा — जानिए पूरा शेड्यूल

निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 28 अक्तूबर से 3 नवंबर तक तैयारी, प्रशिक्षण और फॉर्म प्रिंटिंग का काम होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म देंगे और जानकारी जुटाएंगे। 9 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और निस्तारण का काम पूरा होगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

2003 की लिस्ट वालों को मिलेगी राहत

जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल गणना प्रपत्र भरना होगा और 2003 की सूची को ही सबूत माना जाएगा। हालांकि जिनके नाम उस सूची में नहीं हैं, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जैसे किसी एक पहचान दस्तावेज की जरूरत होगी। डीएम ने बताया कि किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इसके लिए मतदेय स्थलों की नई संरचना भी की जा रही है। बीएलओ मतदाताओं के पते और पहचान का सत्यापन घर-घर जाकर करेंगे।

राजनैतिक दलों की भी होगी अहम भूमिका

मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाने के लिए आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) की व्यवस्था की है। डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए नियुक्त करने की अपील की है ताकि वे बीएलओ की मदद से फॉर्म भरवाने और त्रुटियां सुधारने का काम तेज कर सकें। बैठक में बताया गया कि कई लोग शहर में रहने के बावजूद गांव की सूची में भी दर्ज हैं। ऐसे लोगों से अपील की गई है कि वे एक ही जगह अपना नाम रखें और जहां अब नहीं रहते, वहां से नाम हटवाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) संतोष कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एसडीएम सदर और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 07:22 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 22 साल बाद फिर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, बरेली में 4 नवंबर से चलेगा अभियान, 2003 की लिस्ट वालों को नहीं देने होंगे दस्तावेज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली के खंड शिक्षा अधिकारी को जाल में फंसाकर बनाई वीडियो, ब्लैकमेल कर मांगे 10 लाख, जाने क्या है पूरा मामला

बरेली

अवैध निर्माण पर बीडीए ने कसा शिकंजा… बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, दो कॉलोनियां जमींदोज, मचा हड़कंप

बरेली

किसानों को राहत–अब पराली के बदले मिलेगी गोबर से बनी खाद, कैबिनेट मंत्री बोले–पर्यावरण को मिलेगी राहत

बरेली

कैंट बोर्ड की बड़ी कार्रवाई: मदारियों की पुलिया से धोपेश्वर नाथ मंदिर तक चला बुलडोजर, झोपड़ियां और दुकानों पर गिरी गाज, मचा हड़कंप

बरेली

जिला अस्पताल पहुंचे कमिश्नर, अफसरों में मचा हड़कंप, गंदगी देख भड़के, फिर दे दिए कार्रवाई के आदेश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.