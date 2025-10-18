दिवाली से पहले शहर में पटाखों की धूम, नौ प्रमुख स्थलों पर सजीं दुकानें, खरीददारों की उमड़ी भीड़

डीएम ने साफ किया है कि अस्थायी आतिशबाजी विक्रय दुकानों की संख्या किसी भी हालात में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी। दुकानों का आकार 25 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होगा और दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी। दुकानों की दिशा एक-दूसरे की ओर नहीं होगी। इसके साथ ही पटाखों की दुकानों के अलावा स्टॉल और प्रदर्शनी की दुकानें लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पटाखा बाजार में खरीदारों के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। एडीएम सिटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वाहनों को दुकानों से करीब 50 मीटर पहले रोक दिया जाए और यातायात में कोई अवरोध न पैदा हो।