दिवाली से पहले शहर में पटाखों की धूम, नौ प्रमुख स्थलों पर सजीं दुकानें, खरीददारों की उमड़ी भीड़

दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही शहर के विभिन्न मैदानों और प्रमुख बाजारों में पटाखों की दुकानों की सजावट से बाजारों में रौनक लौट आई है। इस्लामिया मैदान और जीआईसी मैदान पर भी पटाखा बाजार लग गया है, जहां शनिवार से तीन दिन तक शहरवासियों के लिए पटाखों की खरीदारी का मजा शुरू हो गया।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 18, 2025

जीआईसी मैदान में पटाखे खरीदते लोग (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही शहर के विभिन्न मैदानों और प्रमुख बाजारों में पटाखों की दुकानों की सजावट से बाजारों में रौनक लौट आई है। इस्लामिया मैदान और जीआईसी मैदान पर भी पटाखा बाजार लग गया है, जहां शनिवार से तीन दिन तक शहरवासियों के लिए पटाखों की खरीदारी का मजा शुरू हो गया।

डीएम अविनाश सिंह की मंजूरी के बाद एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने अस्थायी दुकानों के स्थलों की सूची जारी की। शहर के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज मैदान में करीब 30 दुकानें, सदर बाजार के चर्च के पास 10 दुकानें, रामलीला मैदान हार्टमन कॉलेज में 40 दुकानें, इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में 30 दुकानें, बिशप कॉनराड स्थल जूनियर विंग के पास खड़ंजा पट्टी पर 10 और राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में 40 दुकानें सजाई गई हैं। इसके अलावा सुभाष नगर रेलवे मैदान और सीबीगंज में 15-15 और तिलक इंटर कॉलेज मैदान में पांच दुकानें लगी हैं।

डीएम ने साफ किया है कि अस्थायी आतिशबाजी विक्रय दुकानों की संख्या किसी भी हालात में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी। दुकानों का आकार 25 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होगा और दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी। दुकानों की दिशा एक-दूसरे की ओर नहीं होगी। इसके साथ ही पटाखों की दुकानों के अलावा स्टॉल और प्रदर्शनी की दुकानें लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पटाखा बाजार में खरीदारों के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। एडीएम सिटी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वाहनों को दुकानों से करीब 50 मीटर पहले रोक दिया जाए और यातायात में कोई अवरोध न पैदा हो।

अस्थायी लाइसेंसधारकों की सूची जीएसटीएन नंबर सहित वाणिज्यकर विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आतिशबाजी न बेचें। शहर के विभिन्न मैदानों और बाजारों में पटाखों की दुकानों के सजने के साथ ही दिवाली की खरीदारी का उत्साह बढ़ गया है। लोगों ने भी पहली बार इस्लामिया और जीआईसी मैदान पर सजने वाले पटाखा बाजार में खरीदारी का लुत्फ उठाया।

Published on:

18 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दिवाली से पहले शहर में पटाखों की धूम, नौ प्रमुख स्थलों पर सजीं दुकानें, खरीददारों की उमड़ी भीड़

बरेली

उत्तर प्रदेश

