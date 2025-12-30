एआई सुपर कॉप आईपीएस अंशिका को डीजीपी ने किया सम्मानित, पुलिसिंग का गेमचेंजर ऐप, वन क्लिक 11 हजार जवान अलर्ट

बरेली। टेक्नोलॉजी के स्मार्ट और अभिनव प्रयोग से पुलिसिंग को नई धार देने वाला एआई सुपर कॉप आईपीएस अंशिका वर्मा का इनोवेटिव आइडिया अब प्रदेश ही नहीं, देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ में तीन दिन तक चली आईपीएस मीट के दौरान एसपी साउथ अंशिका वर्मा द्वारा पेश किए गए डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम (डीडीएमएस) एप के प्रजेंटेशन ने सीनियर अफसरों को खासा प्रभावित किया। एप की उपयोगिता और प्रभावी परिणामों से उत्साहित राजीव कृष्ण ने एसपी साउथ को सम्मानित किया।