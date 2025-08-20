Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

एआई सुपरकॉप आईपीएस अंशिका वर्मा का हाईटेक ऐप: उर्स और शोभायात्रा में क्राउड मैनेजमेंट से ट्रैफिक कंट्रोल तक स्मार्ट मॉनिटरिंग

बरेली की जांबाज़ आईपीएस अधिकारी एआई सुपरकॉप अंशिका वर्मा ने यूपी पुलिस को एक ऐसा हाईटेक हथियार दिया है, जिसने क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा, ट्रैफिक और ड्यूटी मॉनिटरिंग को पूरी तरह से बदल रख दिया है। डायनेमिक डयूटी मैनेजमेंट सिस्टम (डीडीएमएस) नाम का यह ऐप अंशिका वर्मा के निर्देशन में तैयार किया गया है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 20, 2025

आईपीएस अंशिका वर्मा (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बरेली की जांबाज़ आईपीएस अधिकारी एआई सुपरकॉप अंशिका वर्मा ने यूपी पुलिस को एक ऐसा हाईटेक हथियार दिया है, जिसने क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा, ट्रैफिक और ड्यूटी मॉनिटरिंग को पूरी तरह से बदल रख दिया है। डायनेमिक डयूटी मैनेजमेंट सिस्टम (डीडीएमएस) नाम का यह ऐप अंशिका वर्मा के निर्देशन में तैयार किया गया है। पहली बार इसे बरेली में होने वाले तीन दिवसीय आला हजरत के उर्स और गंगा महारानी शोभायात्रा में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। एआई ऐप पुलिस का नया ताकतवर हथियार बनकर उभरा है।

ड्यूटी कार्ड अब QR कोड बेस्ड होगा, स्कैन करते ही मिलेगी पूरी डिटेल

एआई सुपरकॉप आईपीएस अंशिका वर्मा ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। बाहर से आई पुलिस और पीएसी फोर्स के लिए भी अलग-अलग लॉगिन तैयार किए गए हैं। ड्यूटी प्वॉइंट तक जाने के लिए पुलिसकर्मी ऐप में मौजूद मैप नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे उन्हें रास्ता भटकना नहीं होगा। सीधे डयूटी प्वाइंट पर आसानी से पहुंच सकेंगे। ड्यूटी कार्ड अब QR कोड बेस्ड होगा, जिसमें प्रभारी और सहकर्मी की पूरी जानकारी मिलेगी। इस ऐप में डेटा फीड हो जायेगा। जिससे आने वाले आयोजनों में ऐप डेटा बेस की तरह काम करेगा। इससे एक क्लिक पर पता चलेगा कि कहां और कितना पुलिस फोर्स लगाया गया था। अंशिका वर्मा समेत एसपी स्तर के छह आईपीएस अधिकारियों को एआई सुपरकाप चुना गया है। उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस में एआई के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी चल रही है। बेसिक पुलिसिंग के साथ एआई तकनीक का अनूठा और अभिनव प्रयोग यूपी पुलिस को और ताकतवर बनायेगा।

डैशबोर्ड के माध्यम से अधिकारी कर सकेंगे स्मार्ट मानीटिरंग एंड फुल कंट्रोल

डीडीएमएस ऐप में अफसरों को भी एक स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल दिया गया है। इसके माध्यम से अधिकारी अपने डैशबोर्ड से सभी ड्यूटी प्वॉइंट को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। किसी को भी कोई निर्देश जारी कर सकते हैं। सभी के लिये या स्पेसिफिक भी किसी भी समय अलर्ट जारी किया जा सकता है। मूविंग ड्यूटीज़ की लाइव ट्रैकिंग से लेकर जुलूस/शोभायात्रा की करंट लोकेशन का पता चलता रहेगा कि अब जुलूस कहां पहुंचा है। किस ऐरिया में है। वहां कितना फोर्स मौजूद है। बरेली में 18, 19 और 20 अगस्त को हुये आला हजरत के उर्स और गंगा महारानी की शोभायात्रा में इस ऐप का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। इसके माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने भी आसानी से उर्स की मानीटरिंग की।

सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्रांति

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि करीब 1300 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इसी सिस्टम के जरिए चेक की गई। नतीजा यह रहा कि उर्स और शोभायात्रा जैसे बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा ड्यूटी एकदम सहज और पारदर्शी रही। आईपीएस अंशिका वर्मा के एसआई ऐप ने यह साबित कर दिया कि तकनीक और पुलिसिंग के मेल से भीड़भाड़ वाले आयोजनों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बरेली पुलिस अब इस डीडीएमएस को आने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी लागू करेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 04:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एआई सुपरकॉप आईपीएस अंशिका वर्मा का हाईटेक ऐप: उर्स और शोभायात्रा में क्राउड मैनेजमेंट से ट्रैफिक कंट्रोल तक स्मार्ट मॉनिटरिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.