एआई सुपरकॉप आईपीएस अंशिका वर्मा का हाईटेक ऐप: उर्स और शोभायात्रा में क्राउड मैनेजमेंट से ट्रैफिक कंट्रोल तक स्मार्ट मॉनिटरिंग

एआई सुपरकॉप आईपीएस अंशिका वर्मा ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। बाहर से आई पुलिस और पीएसी फोर्स के लिए भी अलग-अलग लॉगिन तैयार किए गए हैं। ड्यूटी प्वॉइंट तक जाने के लिए पुलिसकर्मी ऐप में मौजूद मैप नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे उन्हें रास्ता भटकना नहीं होगा। सीधे डयूटी प्वाइंट पर आसानी से पहुंच सकेंगे। ड्यूटी कार्ड अब QR कोड बेस्ड होगा, जिसमें प्रभारी और सहकर्मी की पूरी जानकारी मिलेगी। इस ऐप में डेटा फीड हो जायेगा। जिससे आने वाले आयोजनों में ऐप डेटा बेस की तरह काम करेगा। इससे एक क्लिक पर पता चलेगा कि कहां और कितना पुलिस फोर्स लगाया गया था। अंशिका वर्मा समेत एसपी स्तर के छह आईपीएस अधिकारियों को एआई सुपरकाप चुना गया है। उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस में एआई के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी चल रही है। बेसिक पुलिसिंग के साथ एआई तकनीक का अनूठा और अभिनव प्रयोग यूपी पुलिस को और ताकतवर बनायेगा।