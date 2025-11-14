एयरफोर्स सुरक्षा कार्यालय में वायु सैनिक ने की आत्महत्या, माथे में गोली मारकर दी जान, जाने क्या है मामला

मृतक सैनिक के भाई विपिन ने कहा मेरे भाई को मजबूर किया गया। उसने बहुत परेशान होकर सुसाइड किया है। सुबह 4 बजे मेरे भाई के पास एक फोन आया था। करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। मेरा भाई, मेरा जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो एयरफोर्स में तैनात था। अब भाई की मौत का बदला मौत से कम स्वीकार नहीं होगा। जिसकी वजह से मेरे भाई की जान गई है। अब उसे भी मौत की सजा मिले। जो भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है, पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करे।