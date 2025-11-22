एएलएस एंबुलेंस सेवा होगी सुपरफास्ट! बरेली में चार दिन चली स्पेशल ट्रेनिंग, श्रेष्ठ ईएमटी हुए सम्मानित

बरेली। मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निशुल्क एएलएस (एडवांस लाइफ सपोर्ट) एंबुलेंस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला अस्पताल में चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर 19 से 22 नवंबर तक चला, जिसमें मेडकेयर 365 प्राइवेट लिमिटेड संस्था के ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
शिविर का शुभारंभ सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह, एसीएमओ डॉ. पवन कपाही और डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अहमद की अध्यक्षता में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मेडकेयर 365 के प्रशिक्षक विकास पांडेय ने ईएमटी कर्मियों को आपात स्थिति में मरीजों को बेहतर और त्वरित उपचार देने के महत्वपूर्ण तरीकों की जानकारी दी।
प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बेहतर कार्य करने वाले ईएमटी को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में अमित कुमार कनौजिया, इजराउल हक, विमल शर्मा, गोविंद राम, बृजमोहन, सनोज, रविंदर और कौटिल्य शामिल रहे। इन सभी को सीएमओ और एसीएमओ ने प्रमाणपत्र देकर प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में मेडकेयर संस्थान के संचालक प्रबंधक अनुराग कपूर, जिला प्रबंधक विश्व कीर्ति सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य एएलएस एंबुलेंस सेवा को और अधिक सक्षम बनाना और आपातकालीन चिकित्सा के स्तर को ऊंचा उठाना बताया गया।
