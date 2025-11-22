एएलएस एंबुलेंस सेवा होगी सुपरफास्ट! बरेली में चार दिन चली स्पेशल ट्रेनिंग, श्रेष्ठ ईएमटी हुए सम्मानित

बरेली। मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निशुल्क एएलएस (एडवांस लाइफ सपोर्ट) एंबुलेंस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला अस्पताल में चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर 19 से 22 नवंबर तक चला, जिसमें मेडकेयर 365 प्राइवेट लिमिटेड संस्था के ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।