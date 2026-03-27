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ईरान-इजरायल तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहें तेज, शहर में सप्लाई पूरी तरह सामान्य: डीएम

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन बरेली में हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में कहीं भी पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है।

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बरेली

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Avanish Pandey

Mar 27, 2026

डीएम अविनाश सिंह

बरेली। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन बरेली में हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में कहीं भी पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें।

गुरुवार को शहर के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर आम दिनों जैसा ही नजारा देखने को मिला। चौकी चौराहा सहित अन्य पंपों पर लोगों ने बिना किसी अफरा-तफरी के अपने वाहनों में तेल भरवाया। कहीं भी लंबी कतारें या हड़बड़ी जैसी स्थिति नहीं दिखी, जिससे साफ है कि शहर में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।

डीएम का दावा- स्टॉक भरपूर, सप्लाई चेन मजबूत

डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। तेल कंपनियों की सप्लाई चेन पूरी तरह सक्रिय है और कहीं से भी आपूर्ति प्रभावित होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, ताकि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैली अफवाहों के कारण तेल की खपत में हल्की बढ़ोतरी जरूर देखी गई है। कुछ लोग एहतियातन अतिरिक्त पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं, लेकिन इससे सप्लाई पर कोई दबाव नहीं पड़ा है और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।

ग्राहकों को नहीं हुई परेशानी, सब कुछ सामान्य

पेट्रोल पंपों पर पहुंचे ग्राहकों ने भी स्थिति को संतोषजनक बताया। लोगों ने कहा कि उन्हें तेल भरवाने में न तो इंतजार करना पड़ा और न ही किसी तरह की कमी महसूस हुई। इससे यह स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पर अफवाहों का कोई असर नहीं है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी पंपों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें, ताकि शहर में अनावश्यक डर का माहौल न बने।

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Published on:

27 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ईरान-इजरायल तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहें तेज, शहर में सप्लाई पूरी तरह सामान्य: डीएम

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