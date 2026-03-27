ईरान-इजरायल तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहें तेज, शहर में सप्लाई पूरी तरह सामान्य: डीएम

डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। तेल कंपनियों की सप्लाई चेन पूरी तरह सक्रिय है और कहीं से भी आपूर्ति प्रभावित होने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, ताकि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैली अफवाहों के कारण तेल की खपत में हल्की बढ़ोतरी जरूर देखी गई है। कुछ लोग एहतियातन अतिरिक्त पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं, लेकिन इससे सप्लाई पर कोई दबाव नहीं पड़ा है और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।