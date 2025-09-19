कुर्की करने पहुंचे अमीन पर हमला, दस्तावेज फाड़े, गला दबाकर मारने की कोशिश, दंपति और बेटियों पर एफआईआर

बरेली। बिथरी चैनपुर के मानपुर बाजार में बकाया वसूली करने पहुंचे संग्रह अमीन पर बाकीदार और उसके परिवार ने हमला कर दिया। अमीन को गाली-गलौज कर जमीन पर गिरा लिया, लाठी-डंडों से पीटा और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोपियों ने सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए। किसी तरह जान बचाकर अमीन थाने पहुंचा और तहरीर दी।
जानकारी के मुताबिक, पारिवारिक न्यायालय ने डालचन्द्र पुत्र ख्योराज निवासी मानपुर बाजार के खिलाफ 2.21 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत 18 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे तहसील सदर में तैनात संग्रह अमीन कुर्की की कार्रवाई करने गांव पहुंचा।
अमीन का आरोप है कि डालचन्द्र ने आते ही उसे गालियां देनी शुरू कर दीं। उसकी दूसरी पत्नी और बेटियां लाठी-डंडों के साथ मारपीट करने लगीं। विरोध करने पर दस्तावेज छीनकर फाड़ डाले और मिलकर गला दबाकर मारने की कोशिश की। हमलावरों ने धमकी दी कि अगर दोबारा गांव में आया तो जान से हाथ धो बैठेगा।
पीड़ित ने बिथरी चैनपुर थाने में तहरीर देकर सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।