कुर्की करने पहुंचे अमीन पर हमला, दस्तावेज फाड़े, गला दबाकर मारने की कोशिश, दंपति और बेटियों पर एफआईआर

बरेली। बिथरी चैनपुर के मानपुर बाजार में बकाया वसूली करने पहुंचे संग्रह अमीन पर बाकीदार और उसके परिवार ने हमला कर दिया। अमीन को गाली-गलौज कर जमीन पर गिरा लिया, लाठी-डंडों से पीटा और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। आरोपियों ने सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए। किसी तरह जान बचाकर अमीन थाने पहुंचा और तहरीर दी।