बरेली में तैनात आर्मी जवान से ठगी, साइबर ठगों ने एक झटके में खाली किया खाता, जाने कैसे

बरेली। शहर में साइबर ठगों ने एक आर्मी जवान को शिकार बनाते हुए उसके खाते से 60 हजार रुपये पार कर दिए। रकम जवान के एसबीआई योनो अकाउंट से तीन बार में 20-20 हजार रुपये निकाल ली गई। मामला सामने आने के बाद जवान ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने के साथ ही कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी शिव कुमार इस समय बरेली की आर्मी सर्विस कोर सप्लाई यूनिट में तैनात हैं। सोमवार को ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपना खाता चेक किया तो पता चला कि लगातार तीन ट्रांजेक्शन में 60 हजार रुपये गायब हो चुके हैं। बैंक से जानकारी करने पर साफ हो गया कि यह रकम किसी ने धोखाधड़ी कर निकाली है।
ठगी का शिकार होने के बाद शिव कुमार ने फौरन साइबर अपराध टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल किया। इसके बाद उन्होंने कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और साइबर सेल को मामले की जानकारी दी गई है।
पुलिस का कहना है कि बैंक ट्रांजेक्शन और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की तलाश की जाएगी। वहीं, साइबर एक्सपर्ट लोगों को लगातार सचेत कर रहे हैं कि अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें और किसी के साथ ओटीपी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें।