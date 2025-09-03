बरेली में तैनात आर्मी जवान से ठगी, साइबर ठगों ने एक झटके में खाली किया खाता, जाने कैसे

मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी शिव कुमार इस समय बरेली की आर्मी सर्विस कोर सप्लाई यूनिट में तैनात हैं। सोमवार को ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपना खाता चेक किया तो पता चला कि लगातार तीन ट्रांजेक्शन में 60 हजार रुपये गायब हो चुके हैं। बैंक से जानकारी करने पर साफ हो गया कि यह रकम किसी ने धोखाधड़ी कर निकाली है।