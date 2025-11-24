रिटायर्ड फौजी की जमीन हड़पने की कोशिश, बुलडोजर–हथियार लेकर पहुंचे दबंग, लेकिन फिर हुआ ये…

भूदेव शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर 2024 को ऋषि गुप्ता, रामबाबू कनौजिया एडवोकेट सहित 40–50 हथियारबंद लोग खुद को तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल बताकर जेसीबी सहित जमीन पर धावा बोल गए। कब्जा जमाने की कोशिश देखते ही उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के हस्तक्षेप से कब्जा नाकाम हुआ। पीड़ित का कहना है अगर पुलिस न आती तो गोलीकांड होना तय था। आरोप है कि विवादित भूमि को लेकर चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा संजीव खंडेलवाल की ओर से एकपक्षीय आदेश भी पारित करा लिया गया, जिसके खिलाफ उप संचालक चकबंदी में निगरानी वाद लंबित है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन बरेली में भी मूलवाद विचाराधीन है और अमीन रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है।