रिटायर्ड फौजी की जमीन हड़पने की कोशिश, बुलडोजर–हथियार लेकर पहुंचे दबंग, लेकिन फिर हुआ ये…

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजनीतिक रसूख वाले संगठित भूमि माफिया गिरोह ने पहले झूठे मुकदमे दर्ज कराए, फिर बुलडोजर और हथियारबंद गुंडों के साथ कब्जा करने पहुंच गए। पीड़ित ने एसपी सिटी मानुष पारीक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी सिटी ने पूरे प्रकरण की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है।
सुभाषनगर के करगैना निवासी रिटायर्ड फौजी भूदेव शर्मा का आरोप है कि 2019 से भूमि माफिया लगातार झूठी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। 2019 में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में विवेचना के दौरान कई लोगों के नाम हट गए, पर वाचस्पति शर्मा का नाम न हटने से मामला कोर्ट में लंबित है। इसी तरह 11 अप्रैल 2024 को भी जमीन विवाद में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसकी जांच अब भी जारी है। पीड़ित के अनुसार कई मुकदमे अदालतों में विचाराधीन होने के बावजूद किसी आरोपी पर कार्रवाई न होने से उनके हौसले और भी बढ़ गए हैं।
भूदेव शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर 2024 को ऋषि गुप्ता, रामबाबू कनौजिया एडवोकेट सहित 40–50 हथियारबंद लोग खुद को तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल बताकर जेसीबी सहित जमीन पर धावा बोल गए। कब्जा जमाने की कोशिश देखते ही उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के हस्तक्षेप से कब्जा नाकाम हुआ। पीड़ित का कहना है अगर पुलिस न आती तो गोलीकांड होना तय था। आरोप है कि विवादित भूमि को लेकर चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा संजीव खंडेलवाल की ओर से एकपक्षीय आदेश भी पारित करा लिया गया, जिसके खिलाफ उप संचालक चकबंदी में निगरानी वाद लंबित है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन बरेली में भी मूलवाद विचाराधीन है और अमीन रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है।
पीड़ित ने बताया कि 2025 में भूमाफिया ने एक और झूठी रिपोर्ट थाना सुभाषनगर में दर्ज कराई, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट प्रयागराज में रिट दाखिल की है। भूदेव शर्मा का कहना है कि वे अब तक 20–25 शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से गिरोह और सक्रिय हो गया है। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पुलिस संरक्षण की मांग की है। पीड़ित ने संपूर्ण घटनाक्रम एसपी सिटी मानुष पारीक को सौंपते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग की है।
