बरेली

रसूख के सहारे खड़ा साम्राज्य बिखरा… अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, करोड़ों की अकूत संपत्ति पलभर में मलबा

मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के अवैध निर्माण पर बुलडोजर दूसरे दिन भी गरजा। शनिवार को जगतपुर स्थित उसकी दो मंजिला मार्केट जमींदोज करने के बाद बीडीए टीम रविवार को फिर मैदान में उतरी और पीलीभीत बाईपास स्थित शोरूम को ढहाने का काम शुरू कर दिया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 23, 2025

बरेली। मौलाना तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के अवैध निर्माण पर बुलडोजर दूसरे दिन भी गरजा। शनिवार को जगतपुर स्थित उसकी दो मंजिला मार्केट जमींदोज करने के बाद बीडीए टीम रविवार को फिर मैदान में उतरी और पीलीभीत बाईपास स्थित शोरूम को ढहाने का काम शुरू कर दिया।

फ्लोरा गार्डन के पास बने अवैध शोरूम पर शनिवार दोपहर कार्रवाई शुरू हुई थी, जो रात तक चलती रही। शोरूम की मजबूत संरचना और अंदरूनी हिस्सों के जटिल डिजाइन के कारण देर रात तक भी बुलडोजर पूरी तरह काम नहीं कर सके। अंधेरा और सुरक्षा कारणों से टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा, लेकिन परिसर को पुलिस फोर्स ने रातभर घेर कर रखा।

रविवार सुबह 10:30 बजे फिर पहुंची टीम, शुरू हुआ ऑपरेशन

रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे बीडीए की टीम फिर मौके पर पहुंची और शोरूम को गिराने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी। जैसे ही जेसीबी ने पहली चोट मारी, आसपास के क्षेत्र में गड़गड़ाहट गूंज उठी। मौके पर बारादरी, इज्जतनगर और आसपास के थानों की फोर्स तैनात की गई है। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव खुद मोर्चा संभालते हुए लोगों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं।

बिना नक्शे के खड़ी की थीं इमारतें

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि आरिफ ने जगतपुर में दो मंजिला मार्केट और पीलीभीत बाईपास पर कपड़ों का शोरूम बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के खड़ा कर लिया था। मार्केट में जिम, होम डेकोर सेंटर और कई दुकानें चल रही थीं। जांच में पूरा निर्माण अवैध मिलने के बाद 11 अक्टूबर को दोनों परिसरों को सील कर दिया गया था।

30-30 लाख में दुकानें बेची थीं, किराये पर भी दे रखी थीं कई दुकानें

आरिफ ने तीन साल पहले जगतपुर की मार्केट में दुकानें 30-30 लाख रुपये में बेची थीं। बची दुकानें किराये पर देकर आठ-नौ हजार रुपये महीना वसूल रहा था। दुकानदारों का आरोप है कि सीलिंग के दौरान उन्हें अपना सामान तक बाहर निकालने नहीं दिया गया।

यातायात रोका, बिजली सप्लाई बंद

ध्वस्तीकरण के दौरान शनिवार को पीलीभीत बाईपास पर कुछ देर के लिए यातायात रोक दिया गया था। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बिजली सप्लाई भी बंद रखी गई। बीडीए अधिकारियों ने संकेत दिया है कि शोरूम को पूरी तरह गिराने में और समय लग सकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई बिना रुकावट जारी रहेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रसूख के सहारे खड़ा साम्राज्य बिखरा… अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, करोड़ों की अकूत संपत्ति पलभर में मलबा

