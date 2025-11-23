रसूख के सहारे खड़ा साम्राज्य बिखरा… अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, करोड़ों की अकूत संपत्ति पलभर में मलबा

रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे बीडीए की टीम फिर मौके पर पहुंची और शोरूम को गिराने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी। जैसे ही जेसीबी ने पहली चोट मारी, आसपास के क्षेत्र में गड़गड़ाहट गूंज उठी। मौके पर बारादरी, इज्जतनगर और आसपास के थानों की फोर्स तैनात की गई है। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव खुद मोर्चा संभालते हुए लोगों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं।