एक घंटा लेट, फिर भी बरेली में वंदे भारत का शानदार स्वागत, जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

बरेली जंक्शन पर ट्रेन तय समय से करीब एक घंटा देर से पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर चार पर पांच मिनट के ठहराव के दौरान सांसद छत्रपाल गंगवार, राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम, विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी महाराज सिंह और बहोरन लाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सहारनपुर के लिए रवाना किया।