एक घंटा लेट, फिर भी बरेली में वंदे भारत का शानदार स्वागत, जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

बरेली। लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शनिवार को बरेली और शाहजहांपुर में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को बनारस से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ट्रेन लखनऊ के चारबाग स्टेशन से चल पड़ी।
बरेली जंक्शन पर ट्रेन तय समय से करीब एक घंटा देर से पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर चार पर पांच मिनट के ठहराव के दौरान सांसद छत्रपाल गंगवार, राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम, विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एमएलसी महाराज सिंह और बहोरन लाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सहारनपुर के लिए रवाना किया।
बरेली से वंदे भारत में कुल 87 यात्री सवार हुए, जिन्हें रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा पास दिए गए। फिलहाल ट्रेन का नियमित संचालन और किराया तय नहीं हुआ है। यह बरेली होते हुए सहारनपुर और लखनऊ को जोड़ने वाली तीसरी सेमी हाईस्पीड ट्रेन है और सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।
लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को पहली बार शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग ट्रेन को देखने पहुंचे। हरी झंडी दिखाने के लिए विधायक सलोना कुशवाहा, एमएलसी सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव, महापौर अर्चना वर्मा, सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर और पूर्व विधायक शकुंतला देवी मौजूद थे।
शाहजहांपुर में दो मिनट के स्टॉपेज के दौरान वीडीएफ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों सहित कई यात्री ट्रेन में सवार हुए। लोग भारत माता की जय के जयकारों के साथ ट्रेन का स्वागत करते नजर आए। कार्यक्रम में डीआरएम संग्रह मौर्या, सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता और रेलवे के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
