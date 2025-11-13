इंस्टाग्राम वीडियो में लिखा जहर, अलर्ट पर 12 मिनट में पहुंची पुलिस, फिर इस तरह बचाई युवक की जान

बरेली। भमोरा थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय बिजली मिस्त्री पत्नी से झगड़े के बाद इतने तनाव में आ गया कि उसने कीटनाशक खा लिया और इंस्टाग्राम पर जहर लिखकर वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो के आधार पर लखनऊ पुलिस मुख्यालय से तुरंत अलर्ट जारी हुआ और बरेली पुलिस तुरंत हरकत में आई। भमोरा थाना की टीम मात्र 12 मिनट में युवक के घर पहुंच गई और समय रहते उसकी जान बचा ली।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि युवक पत्नी के साथ घरेलू विवाद से मानसिक रूप से परेशान था। वीडियो सोशल मीडिया सेंटर से पुलिस मुख्यालय को दोपहर करीब 1:10 बजे अलर्ट मिला। सूचना पाते ही भमोरा थाना की टीम तुरंत उसके घर पहुंची। वहां युवक उल्टियां कर रहा था और बार-बार कह रहा था, अब तुम चैन से रहो, मैं जा रहा हूं।
पुलिस ने परिजनों की मदद से युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया। सामान्य होने पर युवक ने पुलिस को बताया कि लगातार घरेलू विवाद और मानसिक दबाव की वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने उसे समझाया, काउंसलिंग की और ढांढस बंधाया। युवक ने भविष्य में आत्महत्या न करने का वादा किया। परिजन पुलिस की तत्परता से बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि अगर पुलिस समय पर न पहुंचती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।
