इंस्टाग्राम वीडियो में लिखा जहर, अलर्ट पर 12 मिनट में पहुंची पुलिस, फिर इस तरह बचाई युवक की जान

पुलिस ने परिजनों की मदद से युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया। सामान्य होने पर युवक ने पुलिस को बताया कि लगातार घरेलू विवाद और मानसिक दबाव की वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने उसे समझाया, काउंसलिंग की और ढांढस बंधाया। युवक ने भविष्य में आत्महत्या न करने का वादा किया। परिजन पुलिस की तत्परता से बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि अगर पुलिस समय पर न पहुंचती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।