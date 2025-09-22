पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट से बवाल, विरोध पर दी धमकी, आरोपी पर एफआईआर

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का गंभीर मामला सामने आया है। सुर्खा चौधरी तालाब निवासी सलीम रजा ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके बेटे रिहान घोसी की इंस्टाग्राम आईडी पर शामपाल नामक व्यक्ति ने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट भेजी। इससे मुस्लिम समाज की आस्था को ठेस पहुंची है।
पीड़ित का आरोप है कि उसने 21 सितंबर को फोन कर न सिर्फ गालियां दीं बल्कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और समाज के लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।
सलीम रजा का कहना है कि शामपाल की हरकतें जानबूझकर शहर का माहौल खराब करने और समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश हैं। उन्होंने पुलिस से प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
इधर, प्रेमनगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।