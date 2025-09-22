पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट से बवाल, विरोध पर दी धमकी, आरोपी पर एफआईआर

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का गंभीर मामला सामने आया है। सुर्खा चौधरी तालाब निवासी सलीम रजा ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके बेटे रिहान घोसी की इंस्टाग्राम आईडी पर शामपाल नामक व्यक्ति ने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट भेजी। इससे मुस्लिम समाज की आस्था को ठेस पहुंची है।