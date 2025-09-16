अनामिका सिंह बनी बरेली की नई कमिश्नर, सौम्या अग्रवाल का प्रयागराज ट्रांसफर, अब होगा ऐसे एक्शन

बरेली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अधिकारियों के विभाग और जिम्मेदारियां बदल दीं। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के तबादले को लेकर रही। ढाई साल तक अपने तेजतर्रार और सख्त अंदाज से चर्चित रहीं सौम्या अब प्रयागराज मंडल की कमिश्नर बनेंगी। वहीं उनकी जगह बरेली मंडल की बागडोर अनामिका सिंह के हाथों में सौंपी गई है।
2004 बैच की आईएएस अनामिका सिंह को बरेली मंडल की नई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थीं। इसके साथ ही वे क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी की सीईओ भी रहीं। अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने अलग-अलग विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और कई योजनाओं के सफल संचालन का अनुभव हासिल किया है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में बरेली मंडल की कार्यप्रणाली में नई दिशा और गति आएगी।
2008 बैच की आईएएस सौम्या अग्रवाल ने 2 मार्च 2023 को बरेली मंडल की कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल में उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और अन्य विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की। ई-ऑफिस प्रणाली में सुस्ती दिखाने वाले 23 अधिकारियों का वेतन रोककर उन्होंने सख्त संदेश दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सहारा सिटी इलाके की ग्रीन बेल्ट पर अवैध प्रोजेक्ट शुरू होने के मामले में उन्होंने मंजूरी रोक दी और जांच बैठाई। इसके अलावा उनकी पहचान ऐसे अफसर के रूप में बनी जिन्होंने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी।