अनामिका सिंह बनी बरेली की नई कमिश्नर, सौम्या अग्रवाल का प्रयागराज ट्रांसफर, अब होगा ऐसे एक्शन

2008 बैच की आईएएस सौम्या अग्रवाल ने 2 मार्च 2023 को बरेली मंडल की कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल में उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और अन्य विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की। ई-ऑफिस प्रणाली में सुस्ती दिखाने वाले 23 अधिकारियों का वेतन रोककर उन्होंने सख्त संदेश दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सहारा सिटी इलाके की ग्रीन बेल्ट पर अवैध प्रोजेक्ट शुरू होने के मामले में उन्होंने मंजूरी रोक दी और जांच बैठाई। इसके अलावा उनकी पहचान ऐसे अफसर के रूप में बनी जिन्होंने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी।