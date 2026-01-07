लग्जरी गाड़ी से करते स्मैक केमिकल की सप्लाई, एएनटीएफ ने कसा शिकंजा, 1.43 करोड़ के माल के साथ तीन गिरफ्तार

इस मामले में बताया कि एएनटीएफ दरोगा रवि कुमार ने बताया कि थाना मीरगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि केमिकल कहां से लाया जा रहा था और स्मैक किन-किन जिलों में सप्लाई की जा रही थी। एएनटीएफ की इस कार्रवाई को नशे के कारोबार पर बड़ा वार माना जा रहा है, जिससे तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है।