लग्जरी गाड़ी से करते स्मैक केमिकल की सप्लाई, एएनटीएफ ने कसा शिकंजा, 1.43 करोड़ के माल के साथ तीन गिरफ्तार

टीम की गिरफ्त में तस्कर
बरेली। उत्तर प्रदेश एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशे के सौदागरों पर बड़ी चोट करते हुए तीन तस्करों को धर दबोचा है। रामपुर हाईवे पर हुरहुरी मोड़ के पास की गई इस कार्रवाई में टीम ने स्मैक बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और तैयार स्मैक बरामद की है। जब्त माल की कीमत करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपये आंकी गई है।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान बदायूं निवासी ओमेन्द्र, बरेली के मनोज और शाकिर के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 52.5 किलो एसिटिक एनहाइड्राइड, 640 ग्राम स्मैक/हेरोइन, एक इनोवा कार, तीन मोबाइल फोन और 1.03 लाख रुपये नकद मिले हैं।
पूछताछ में तस्करों ने कबूल किया कि वे स्मैक बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल सप्लाई करते थे। यह केमिकल वे सस्ते दामों में खरीदकर स्मैक के बदले या नकद रुपये लेकर आसपास के जिलों में खपाते थे। बुधवार को भी यही सौदा करने के इरादे से हाईवे पर पहुंचे थे, तभी एएनटीएफ ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।
इस मामले में बताया कि एएनटीएफ दरोगा रवि कुमार ने बताया कि थाना मीरगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि केमिकल कहां से लाया जा रहा था और स्मैक किन-किन जिलों में सप्लाई की जा रही थी। एएनटीएफ की इस कार्रवाई को नशे के कारोबार पर बड़ा वार माना जा रहा है, जिससे तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग