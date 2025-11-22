बरेली बवाल का एक और आरोपी गिरफ्तार, मौलाना के आह्वान पर घर–घर जाकर जुटाई थी भीड़

बरेली। प्रेमनगर पुलिस ने 26 सितंबर को हुए दंगे में शामिल एक और शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जुनैद अली उर्फ लक्की शाह पुत्र शौकत अली निवासी ब्रह्मपुरा छतरी वाला कुआं, थाना प्रेमनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे बुधवार को दबिश देकर हिरासत में लिया।
जानकारी के अनुसार 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी भीड़ जुटी थी। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगी थी, इसी दौरान पथराव और बवाल की स्थिति बन गई थी। इस मामले में उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
पूछताछ में आरोपी जुनैद ने स्वीकार किया कि वह तौकीर रजा के कार्यक्रम के समर्थन में घर-घर और गली-गली जाकर लोगों को जुटाने का काम कर रहा था। उसने बताया कि भीड़ को आगे करने और विरोध की स्थिति में पुलिस से निपटने की तैयारी पहले से की गई थी। जुनैद ने कहा कि गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं करेगा।
आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उ.नि. आशीष कुमार, उ.नि. मौ. सरताज, का. अजय और अनुराग शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रेमनगर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
