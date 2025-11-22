बरेली बवाल का एक और आरोपी गिरफ्तार, मौलाना के आह्वान पर घर–घर जाकर जुटाई थी भीड़

पूछताछ में आरोपी जुनैद ने स्वीकार किया कि वह तौकीर रजा के कार्यक्रम के समर्थन में घर-घर और गली-गली जाकर लोगों को जुटाने का काम कर रहा था। उसने बताया कि भीड़ को आगे करने और विरोध की स्थिति में पुलिस से निपटने की तैयारी पहले से की गई थी। जुनैद ने कहा कि गलती हो गई, आगे ऐसा नहीं करेगा।