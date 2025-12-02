ब्रेन हेमरेज से एक और बीएलओ की मौत, परिजन बोले- फॉर्म फीडिंग के दबाव में बिगड़ी तबीयत, नहीं करेंगे अंतिम संस्कार

बरेली। एसआईआर कार्य में तैनात एमबी इंटर कॉलेज के व्यवसायिक शिक्षक की सोमवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन पर अत्यधिक कार्य दबाव था, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ी और बाद में ब्रेन हेमरेज के कारण उनका निधन हो गया। घटना के बाद परिजनों में गहरा शोक और आक्रोश है।
इज्ज्तनगर के कर्मचारी नगर गली नंबर 5 निवासी 50 वर्षीय अजय अग्रवाल इन दिनों गणना प्रपत्र फीडिंग के लिए आईटीआई केंद्र पर ड्यूटी पर थे। परिवार का कहना है कि सोमवार रात वह अचानक घबराने लगे और बार-बार यही कहते रहे कि उनसे फार्म नहीं भरे जाएंगे। हालत और बिगड़ने पर परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
शिक्षक की मौत के बाद परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार दबाव में काम करने के कारण उनकी तबीयत खराब हुई। परिवार ने साफ कहा है कि जब तक कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजनों का कहना है कि अजय अग्रवाल अपने स्वभाव से शांत और कर्तव्यनिष्ठ थे, लेकिन बीते दिनों कार्यभार बढ़ने के चलते वह मानसिक रूप से काफी परेशान थे।
घटना की जानकारी मिलते ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल उनके घर भेजने के निर्देश दिए। प्रशासनिक टीम देर रात शिक्षक के निवास पर पहुंची और परिजनों से बातचीत की। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और परिजनों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस घटना से शिक्षा जगत और सहकर्मियों में भी शोक की लहर है। सभी ने अजय अग्रवाल के निधन को बड़ी क्षति बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग