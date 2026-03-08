एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई: 5 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार… पंजाब तक फैला था नशे का नेटवर्क

एएनटीएफ को काफी समय से बरेली और आसपास के इलाकों में स्मैक तस्करी की सूचना मिल रही थी। शनिवार देर रात टीम को सूचना मिली कि एक तस्कर भारी मात्रा में स्मैक लेकर सप्लाई के लिए जा रहा है। इसके बाद टीम ने सुभाषनगर क्षेत्र में बरेली-बदायूं रोड पर ग्राम रौंधी जाने वाले रास्ते के पास घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शोभित गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता निवासी ग्राम सैंजनी, थाना मूसाझाग जिला बदायूं बताया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था और स्मैक की तस्करी कर मोटा मुनाफा कमा रहा था।