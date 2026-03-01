तीन दिन का अल्टीमेटम जारी… यूपी के इस जिले में कर्मचारियों का मार्च का वेतन अटक सकता है, वजह जानिए

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू करना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। जिन कार्यालयों में अभी भी ई-ऑफिस के जरिए काम नहीं हो रहा है, वहां जिम्मेदार कर्मचारियों का मार्च का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। डीएम ने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को तकनीकी समस्या आ रही है तो वह तुरंत उसका समाधान कराए, लेकिन बहानेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।