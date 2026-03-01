नौ माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के पांच साल बाद पति को उम्रकैद, कोर्ट ने ठोका 35 हजार जुर्माना, सास-ससुर बरी

सुभाषनगर थाना क्षेत्र की कैलाश कॉलोनी निवासी वीरपाल ने 14 अगस्त 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी पूनम यादव की शादी 20 अप्रैल 2019 को गोविंद सिंह से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति गोविंद, ससुर जसवीर और सास द्रोपदी देवी दहेज की मांग को लेकर पूनम को प्रताड़ित करने लगे थे। पूनम कई बार मायके वालों को फोन कर अपने साथ हो रही प्रताड़ना की जानकारी देती थी, लेकिन समझौते और रिश्ते बचाने की कोशिश में मामला दबा रहा।