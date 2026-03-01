टैक्स बकायेदारों पर निगम ने कसा शिकंजा… 12 संपत्तियों पर लगी सील, 7.59 लाख की वसूली

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी के निर्देशन में नगर निगम की टैक्स टीम ने जोन-1, जोन-2 और जोन-3 में अभियान चलाया। जांच के दौरान जिन संपत्तियों पर लंबे समय से संपत्ति कर बकाया था और नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था, उन पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने जोन-1 में तीन, जोन-2 में पांच और जोन-3 में चार संपत्तियों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई संपत्ति स्वामियों ने सीलिंग से बचने के लिए मौके पर ही बकाया कर जमा कर दिया।