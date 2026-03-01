बिना नक्शा पास काट रहे थे प्लॉट, बीडीए ने चला दिया बुलडोजर, सड़क-बाउंड्री समेत निर्माण जमींदोज

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम ठिरिया खेतल में शेखावत द्वारा करीब 7000 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भूखंडों का चिन्हांकन कर प्लॉट काटे जा रहे थे। साथ ही कॉलोनी में सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जा रहा था। शिकायत मिलने पर बीडीए की टीम ने मौके पर जांच की, जिसमें पूरा निर्माण अवैध पाया गया। कार्रवाई के लिए सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर चलते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिया गया।